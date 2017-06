Leiceaga avisa a los candidatos a liderar el PSdeG de que es una tarea a "tiempo completo"

Si el domingo la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, dejaba la puerta abierta a liderar el partido, el presidente de la diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se mantenía en un segundo plano al asegurar estar "comprometido" con un proyecto municipal de cuatro años.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, fue el encargado de pronunciarse ayer sobre el proceso de renovación del partido tras las primarias que llevaron de nuevo a Pedro Sánchez a Ferraz. Aunque tampoco desveló cuál será su decisión, Leiceaga animó a los compañeros que se sientan capacitados para liderar el PSdeG que den "un paso al frente" en las próximas semanas y se postulen como candidatos porque "es el momento". En este sentido, advirtió a los postulantes de que tengan en cuenta que se trata de una dedicación "casi a tiempo completo", debido a la situación de la formación que lleva más de un año liderado por una gestora que en el congreso que se celebrará entre finales de septiembre y principios de octubre dará paso a una ejecutiva electa.

Formoso afirmó el domingo que, por su perfil, entiende que su nombre salga en las quinielas y apuntó perfiles "interesantes" como el del propio Leiceaga, Juan Díaz Villoslada, Gonzalo Caballero o Pilar Cancela. En respuesta a estas declaraciones, el portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego prefirió "no contribuir" a generar especulaciones y a ese "juego previo" a la decisión que tomen los compañeros. "Yo no juego a las quinielas porque no soy partidario de los juegos de azar", insistió Leiceaga también en alusión a la posibilidad de que él mismo pueda presentarse a las elecciones primarias. Y, por ese mismo motivo, tampoco quiso dar nombres porque, en su opinión, "cada uno sabe sus fortalezas, sus debilidades, sus limitaciones y sus ventajas".

En todo caso, sí que señaló que tanto él como el alcalde de As Pontes o el diputado Juan Díaz Villoslada tienen características "positivas" para poder ejercer el cargo y pueden formar parte de "ese debate necesario" para el partido que se producirá en los próximos meses.

Por otra parte, Leiceaga admitió que no está al tanto de "la dinámica de las afiliaciones" en el PSdeG pero aseguró que percibe que en la calle hay "una nueva esperanza de regeneración" y que la gente quiere que sea protagonizada por el PSOE. A esa expectativa de cambio cree que ha contribuido la elección de Pedro Sánchez como secretario general del partido a nivel estatal.