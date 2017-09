Feijóo deja en manos del CGPJ que sancione a Villares por apoyar el referéndum catalán

Un día después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticase con dureza la presencia del portavoz de En Marea, Luís Villares, en los actos de la Diada y con ello mostrase su apoyo al referéndum catalán del 1 de octubre, el jefe del Ejecutivo gallego elevó ayer el tono y dejó en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la posibilidad de expedientar a Villares, que es magistrado en excedencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "Espero que no vuelva a dictar una sentencia en Galicia", le había espetado el miércoles.

Ayer, Feijóo aseguró que corresponde al CGPJ tomar las decisiones oportunas sobre el apoyo del portavoz de En Marea al referéndum en Cataluña suspendido por el Tribunal Constitucional. El presidente de la Xunta rehusó "decidir" en nombre del órgano supremo de poder judicial, aunque subrayó que, ante "jueces cuyo compromiso es incumplir la ley y llamar a la insumisión, el CGPJ tiene elementos suficientes para tomar decisiones en el ámbito de sus competencias".

"Se trata de una persona en excedencia y no sé si el régimen disciplinario del CGPJ afecta a personas en excedencia", señaló el presidente gallego a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

A él, por su parte, remarcó que le corresponde "defender la democracia en Galicia, a los gallegos que viven en Cataluña, así como la Constitución y el Estatuto" que prometió "cumplir y hacer cumplir".

"Al CGPJ le corresponderá velar por que todos los jueces en España se sometan a las propias sentencias que emiten sus compañeros o ellos mismos zanjó el presidente gallego.

En su intervención, Núñez Feijóo consideró "más necesario que nunca" reabrir el debate sobre la incorporación "inmediata" a la carrera judicial de personas que hayan ejercido como políticos y que representaron a partidos "en cargos de extraordinaria relevancia o protagonismo".

"Creo honradamente, que en nombre de la independencia judicial, hay que abrir y reabrir ese debate; para dar seguridad jurídica a la gente de que los jueces sólo tienen un compromiso: el cumplimiento de la ley", afirmó.

Un día antes, Núñez Feijóo había instado a Villares a que aclarase si considera que se deben cumplir las leyes, después de que el pasado lunes participase en los actos de la Diada, donde se reivindicó el referéndum catalán del 1 de octubre.

Feijóo preguntó a Villares si creía que las leyes "se deben cumplir o no". "¿Acata las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional o no? Como usted no acata las sentencias de los tribunales, ¿qué le parece si los gallegos no acatamos nunca las sentencias que usted pueda llegar a dictar?", se preguntó.

Y concluyó que Villares "debe una explicación a la democracia gallega" y que, "lamentablemente, hay muchos gallegos ocupados y preocupados por seguir su trayectoria profesional". "Espero que no vuelva a dictar una sentencia en Galicia", le espetó.

Por su parte, Xosé Manuel Beiras reapareció ayer para posicionarse ante el desafío independentista de Cataluña. El fundador de Anova llamó a la ciudadanía gallega a rebelarse contra "el estado de excepción no declarado" y en defensa del derecho a decidir de los pueblos que, como el catalán, "quieren expresar su voluntad". Beiras animó a los ciudadanos a "reaccionar" ante lo que considera que es un "franquismo sin Franco" en referencia a las últimas decisiones políticas tomadas por el Gobierno.