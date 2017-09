La construcción y rehabilitación de vivienda de protección cae un 90% en cinco años

La bajada que sufrió la construcción y rehabilitación de vivienda protegida en los primeros años de la crisis económica es inferior a la que se ha registrado en los últimos tiempos, sobre todo en los años 2014 y 2015. Los datos de los planes estatales y autonómicos que recoge el Ministerio de Fomento muestran una caída de más del 90% entre los ejercicios 2011 y 2016. En concreto, un 91% para la construcción de vivienda nueva protegida y un 94,4% en el caso de la rehabilitación protegida. Van también en línea descendente los números de los gallegos que se inscriben en el registro de demandantes de vivienda pública, que son ahora un 40% menos de los que se animaban a registrarse en el año 2010. De hecho, solo la provincia de Pontevedra contaba entonces con más demandantes, 15.280, de los que hay ahora en toda Galicia, 12.050.

La comparación de cifras totales de promociones de vivienda protegida con la lista de demandantes muestra, sin embargo, que no solo llevan dos ritmos de descenso muy diferentes, sino que en términos numéricos siguen muy por debajo de la demanda. En 2011, se construían en Galicia 1.717 viviendas de protección oficial, no solo por iniciativa pública, sino también privada, de autopromoción y de cooperativas, frente a las 139 del pasado año. No era 2011 tampoco un año fuerte para este tipo de construcción, ya que era hasta el momento el segundo con menos desde 1991, año al que se remontan los informes de Fomento. En 2014 y 2015 la construcción fue casi inexistente: 42 el primer año y dos el segundo.

La opción de rehabilitar vivienda para ofrecerla como protegida tuvo también su peor momento en 2014, en el que no hubo ninguna aprobación de este tipo. Desde entonces la curva de iniciativas de este tipo es ascendente -144 en 2015 y 324 el pasado año- pero nada comparado con los primeros tiempos de la recesión económica, cuando entre planes estatales y autonómicos se rehabilitaban casi 6.000 viviendas al año. El departamento de Vivienda de la Xunta no evaluó este desplome, pese a las preguntas de este diario. Los datos del Ministerio de Fomento recoge el número de viviendas de protección en sus diferentes fases administrativas, desde la solicitud inicial hasta la declaración definitiva -que son los datos que se comparan aquí- y están elaborados con la información que proporcionan las comunidades autónomas.

Los números de Galicia la sitúan a medio camino entre las comunidades que más esfuerzos hacen para tener vivienda protegida y las que menos. En 2016 Galicia fue la séptima comunidad con más construcción de vivienda protegida, la misma posición que mantiene en cuanto a rehabilitación de vivienda.

El panorama para este ejercicio es muy similar al de años anteriores. Las series mensuales del primer trimestre, las únicas disponibles por el momento, indican que se han aprobado seis promociones de vivienda protegida, cinco en A Coruña -cuatro de ellas de iniciativa pública- y una en Lugo. En cuanto a rehabilitación, los números son algo mejores. Se aprobaron 89 en el primer trimestre del año, casi todas, 85, en la provincia de Pontevedra.