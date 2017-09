Feijóo: "Los nacionalistas tienen un complejo de inferioridad constante"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, defiende que "los nacionalistas tienen un complejo de inferioridad constante" ya que, sostiene, "piensan que lo que ocurre fuera de Galicia está bien y lo que ocurre dentro de Galicia está mal". En una entrevista con Efe con motivo del primer aniversario de su tercera victoria electoral consecutiva, en alusión a la presentación del documento del BNG este fin de semana, Feijóo indica que tiene la impresión de que "pretenden la independencia". "Me siento orgulloso de Galicia, no aspiro a copiar ninguna mala política que se haga en otros territorios, como Cataluña", sostiene el titular de la Xunta. Feijóo defiende que los gallegos no son "tontos" y por eso rechazan una independencia "para meternos en la misma fractura social y división social que sufre el pueblo de Cataluña".

El presidente gallego lamenta la situación política en Cataluña y asegura que para sus dirigentes "no hay ningún asunto que no sea la celebración del referéndum de independencia", por lo que incide en que no se puede negociar "lo innegociable" y anima a que al Estado no le tiemble la mano a la hora de aplicar la ley. Para el titular de la Xunta del suceso más grave en España desde el 23-F. "Fuese el gobierno que fuese, socialista o popular, ningún político en España que sea demócrata puede aceptar que otro político pueda llamar al incumplimiento sistemático de las leyes y a conductas tipificadas en el Código Penal como delitos", sostiene sobre Puigdemont y su gobierno.

Feijóo incide también en las expectativas de su partido para las elecciones municipales del próximo año, en las que se ha marcó como objetivo "ambicioso" recuperar el gobierno de las cuatro Diputaciones -ahora gobiernan una- y en varias ciudades, ya que solo gobiernan en Ourense.