"La economía crece, pero el PP no combate la precariedad del empleo"

"Feijóo sigue con la atención puesta en Madrid, aún tiene aspiraciones a nivel nacional y por ello no defiende Galicia con firmeza y eso se ve en el recorte de inversiones estatal, en el retraso de los plazos del AVE, y en que no tiene una propuesta para la reforma territorial del Estado", expone el portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, para quien, en su opinión, el presidente de la Xunta no se arriesga por para no perder opciones en la batalla sucesoria de Mariano Rajoy.

Leiceaga adelanta que en el debate denunciará "el año perdido" porque "aunque Galicia crece a ritmo notable, la Xunta no aprovecha para reforzar los servicios públicos, e impulsar un empleo de calidad y frenar la emigración de los jóvenes".