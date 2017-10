Un estudio avala implantar en Santiago la tasa turística, que la Xunta rechaza

La Xunta descarta por ahora imponer una tasa turística, como la que funciona en lugares como Florencia, Berlín, Bruselas, Amsterdam o Nueva York. Para el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, una tasa turística, como la que estudia Santiago, "no es compatible a día de hoy con la estrategia" turística de Galicia. Así lo señaló en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta y a preguntas de los periodistas sobre el estudio que el catedrático de Economía Aplicada Luís Caramés presentó ayer por encargo del Concello compostelano, que estudia la posibilidad de implantar el gravamen.

El estudio recoge que en los lugares donde se ha implantado no influye en el volumen de turistas, pero a Rueda, que asegura "respetar muchísimo" los trabajos de Caramés, estos argumentos no le convencen. "No se dan aquí los criterios y en este momento sería contraproducente, explicó. En Galicia, ni la Xunta es partidaria de impulsarla ni que los concellos lo hagan por su cuenta, aunque es una de las medidas propuestas por uno de los comités de sabios para elaborar el nuevo modelo de financiación autonómica.