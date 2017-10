El alcalde de Fene ve "intereses" y "ánimo de venganza" en la moción del PP y las mareas

El alcalde de Fene, Juventino Trigo (BNG), advirtió ayer de que detrás de la moción de censura que el pasado miércoles presentaron PP y Somos Fene, y que apartará el próximo día 26 a la formación nacionalista y a Esquerda Unida del gobierno local, "hay muchos intereses". Denunció además el "ánimo de venganza contra el modo de hacer política" del Bloque.

El regidor destacó el trabajo en aras de la "limpieza de malas prácticas y corruptelas" y sugirió que "quizá busque tapar o frenar la investigación por venta presuntamente ilegal de farolas" de la avenida de As Pías. Un juzgado investiga la retirada de las luces, que acabaron convertidas en chatarra, durante la reforma del vial. Uno de los concejales del PP está investigado por este caso.

Trigo también criticó a los que fueron sus socios de gobierno, Somos Fene, hasta agosto del pasado año. El alcalde se refirió a "la venganza" de los dos concejales de la marea local que apoyan la moción de censura recordó que en verano del año pasado se vio obligado a prescindir de ambos en el ejecutivo que lideraba por "no respetar la lealtad institucional y las tareas de responsabilidad que asume cada uno".

Para el regidor, el PP, que es la formación impulsora de la moción de censura y que fue el partido más votado, se alía con un Somos Fene que "cuando les interesa son Marea". Los dos ediles de este grupo fueron expulsados de Participación Democrática Directa de Galicia, partido instrumental con el que concurrieron a las elecciones locales de 2015, pero esta decisión ha sido suspendida por un juzgado.

Trigo también instó a Somos Fene a que dé "explicaciones a su electorado", que ve "traicionado" ante su deseo inicial de "cambiarlo todo y después entregan el gobierno a la derecha".

Ante las acusaciones sobre una "situación de desgobierno absoluto" y de la existencia de un ejecutivo local "cerrado al diálogo", el alcalde nacionalista replicó que se trata de "falsedades" con las que se pretende "llenar de palabrería una moción que no tiene fundamento".

El coordinador de Organización del BNG, Bieito Lobeira, calificó de "ataque a la democracia" y "asalto" la moción de censura. Para Lobeira, el respaldo de Somos Fene a la moción de censura tendría que dejarles "automáticamente desautorizados o expulsados", y sugirió que los "votos de unos tránsfugas no puedan computar". Tanto Lobeira como el regidor de Fene instan a En Marea y a su portavoz, Luís Villares, a "tomar nota" del apoyo de Somos Fene al PP

Por su parte, el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, defendió el apoyo de su partido a la moción de censura en Fene para "garantizar la estabilidad política e institucional" del municipio, así como para "recuperar la normalidad" de que "gobierne quien gana las elecciones". El BNG, indicó, gobierna en estos momentos "con cuatro concejales de una corporación de 17", por lo que reivindicó la necesidad de "recuperar la normalidad" de que "gobierne quien gana las elecciones". "Nosotros tenemos siete concejales y más del doble de votos que el alcalde actual", resumió.

Para Tellado, "no se trata de ganar una alcaldía por ganarla", si no de "dar estabilidad y un proyecto de futuro para un ayuntamiento tan importante" como Fene, cuyos vecinos "están descontentos con un gobierno que no ha sido capaz de dar estabilidad" al municipio. Por este mismo motivo, apuesta por "reabrir el debate" sobre la necesidad de reformar la Ley Electoral para que gobiernen "las listas más votadas".