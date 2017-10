Incendios en Galicia | Los famosos tejen una red solidaria

Iker Casillas, Madonna, Pau Gasol, Alejandro Sanz, Paula Echevarría, Adriana Ugarte, Cristina Pedroche, Aura Garrido, Paz Padilla, El Cordobés... Desde el domingo han sido decenas los famosos del mundo del espectáculo y el deporte que han expresado en las redes su solidaridad con Galicia, Portugal y Asturias y su rechazo a los incendiarios. Cada uno escogió hacerlo de una forma diferente.



El actor gallego Mario Casas fue uno de los que escogió un cartel con la palabra "arde" de la etiqueta "#Ardegalicia" tachada y la palabra "queiman", en verde, por encima, sin más comentarios. También se expresó de la misma forma la actriz Maribel Verdú y el humorista Iñaki Urrutia, que además adjuntó una foto de una cadena humana de gallegos con cubos de agua, igual que el cantante Manuel Carrasco.



Iker Casillas, actual portero del Oporto, fue uno de los más expresivos, al compartir la imagen de una anciana portuguesa secándose las lágrimas en un paisaje calcinado. "¡Mucha rabia! ¡Fuerza y ánimo para todos aquellos afectados por los incendios! #fuerzagalicia #fuerzaportugal #fuerzaasturias", publicó en su Instagram. Su esposa, la periodista Sara Carbonero, colgó una foto de los incendios y afirmó que le resultaba difícil conciliar el sueño ante lo que estaba ocurriendo.





Mucha rabia!! Fuerza y ánimo para todos aquellos afectados por los incendios!! #fuerzagalicia?? #fuerzaportugal #fuerzaasturias Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 12:22 PDT

Vengo de allí, de pasar unos días increíbles, de admirar esa maravilla de tierra y toda la belleza que tiene.. de vuelta me ha tocado ver el horror.. Que impotencia tan grande! Como duele verlo! Y 31 focos activos en mi Asturias! Que horror! ???? #ArdeGalicia #NuncaMais #FuerzaAsturias Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 3:47 PDT

"Versículos casi ecológicos" (Giorgio Caproni) Una publicación compartida de @danirovira el 15 de Oct de 2017 a la(s) 4:03 PDT

La actriz asturianacompartió un lazo con el lema "nunca máis", al igual que la cantante Chenoa.Quien se salió de la tónica general fue la actriz madrileña Macarena García ("La llamada"), al compartir en Instagram una foto de las islas Cíes "de antes de ayer", según destacaba, para aludir a la belleza de Galicia. "Se me parte el corazón. Galicia querida", comentaba la joven actriz madrileña.Hubo otros famosos que, con la mejor intención, compartieron imágenes que no se corresponden con losde estos días, sino de uno pasado en el célebre parque de Yellowstone, con uno o varios corzos en medio de un pavoroso mar de llamas. Fue el caso del actor, el presentador y escritor, la modelo, la actrizy el motorista, de ascendencia gallega, que escribió las frases: "Moita forza Galicia. Impotencia y tristeza al ver las imágenes".El actor y humoristarecurrió a los " Versículos casi ecológicos" del poeta italianopara construir su alegato a favor de la naturaleza.fue uno de los más rotundos, rompiendo la corrección política imperante entre la mayoría de los famosos. "Mi amor para Galicia y mi desprecio para los desalmados malparidos que provocan incendios", sentenció. Su amiga y colegatampoco mostró pelos en la lengua en su Instagram: "Se me corta la respiración... ¿Qué horror, joder! Todos mis pensamientos y mi fuerza están con vosotros".El mundo del deporte se mostró especialmente sensibilizado, con publicaciones, entre otros, de Pau Gasol, Fernando Alonso, Dani Pedrosa, Alex Márquez, Ricky Rubio, Felipe Reyes, Carolina Marín, Ona Carbonell, Fernando Torres, Koke... Quien no ha dicho ni mu de los incendios ha sido el casi siempre locuaz Gerard Piqué, que ayer compartía una foto con Shakira comprando máscaras. Tal vez por aquello de que la máscara, como decía Óscar Wilde, revela al hombre.