"Me resulta muy rara la teoría de una trama para plantarle fuego a toda una provincia"

Álvaro Lago es el jefe de la Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Desde el domingo es uno de los profesionales que trabaja de forma intensa en la investigación de la ola de incendios registrados en esa negra jornada.

-Transcurridos ya varios días, ¿en qué estado están las investigaciones? ¿Han perfilado un mapa de la secuencia de los fuegos?

-El domingo fue un caos, no sabíamos dónde empezaba un incendio y dónde acababa otro. Ahora, trabajando con el servicio de extinción de incendios de la Xunta, estamos haciendo el puzle de la jornada. Uno de los problemas que tenemos ahora es distinguir focos secundarios procedentes de incendios autónomos. Pero por las condiciones climatológicas, el fuerte viento, la sequedad... entendemos que se produjeron muchos focos secundarios que pertenecen y parten todos del principal, el de Padróns (Ponteareas). Y hay un segundo incendio principal, el de Morgadáns (Gondomar), que entra desde ese lugar en torno a las 04.00 horas de la madrugada y afectó a Vigo: avanzó mucho, cogió Vigo, Zamáns... y subió hasta el CUVI.

-¿Y cómo sigue ese puzle?

-Después tenemos una serie de incendios que entraron desde Portugal por el sur. El de As Neves y, todavía entre interrogantes, los de Salvaterra. Y también está el de Parada (Nigrán) de la tarde, otro de los que parecen autónomos, que fue el que produjo las muertes de las dos señoras de Chandebrito (Nigrán). Luego se registraron otros en Baíña (Baiona), Guillarei (Tui)... Y a partir de ahí ya se produjeron otros como efecto contagio de todos estos incendios forestales citados y de la situación caótica generada.

-¿Es frecuente que se produzca esta circunstancia?

-Ese efecto contagio ya se ha visto otras veces en zonas con actividad incendiaria latente. Aprovechando las circunstancias, el caos, el que tiene un conflicto latente puede aprovechar para prender. Es lo que creemos que ocurrió en Xiabre, en la zona entre Caldas y Vilagarcía; en el de la zona de Catoira de última hora del domingo o en Cotobade. Son incendios efecto simpatía de los principales. Y ya a modo genérico, lo que podemos decir es que tenemos líneas de investigación en varios de ellos. Sobre todo coincide en lugares donde hay latentes conflictos que vienen de antiguo: con comunidades de montes, sociedades de caza e incluso conflictos con ganaderos? Estamos iniciando las investigaciones y es lo que se puede decir.

-Muchos incendios fueron consecuencia de los principales...

-Son los focos secundarios. Son producidos por el fuerte viento del sur que hace avanzar las pavesas, sobre todo cuando hablamos de eucaliptales. La hoja del eucalipto es la que más focos secundarios produce, puede llegar a desplazarse más de un kilómetro con ese fuerte viento. La pavesa es una hoja plana y ligera, que vuela muy bien y aguanta el calor. Cae sobre una biomasa muy seca, por las condiciones de sequía que arrastramos, y esa llama está latente hasta que produce otro incendio, a veces inmediatamente, media hora después o una hora más tarde. Los incendios de Vigo, que no los llevamos nosotros, ya que es demarcación policial, muchos seguramente obedecieron a estas pavesas.

-Con este contexto, ¿en cuántos de estos fuegos se sospecha que hubo una mano criminal?

- En todos. Tendríamos que descartar alguna negligencia, alguna imprudencia, que en ciertos casos pudo producirse? No digo yo que todos los incendios sean dolosos. Pero para resumir, detrás de todos se encuentra la mano del hombre con seguridad. No es ningún efecto de la naturaleza, hay muy pocas causas naturales que puedan generar estos incendios. Una tormenta seca, un rayo? Y eso no ocurrió.

-¿Hubo una trama organizada tras esta ola de incendios?

-No tenemos ninguna hipótesis aún que pueda afirmar o negar esa actividad coordinada. Pero con los antecedentes existentes en algunos de los lugares con incendios, con conflictividad larvada desde hace tiempo, es difícil que allí se hubiese producido un concierto con otros puntos de la provincia. Todo es posible, pero nosotros no creemos que haya una coordinación general. No digo que no pudiese haberla a la hora de prender uno o dos en la misma zona... Pero que haya una coordinación para plantarle fuego a toda la provincia, y en Portugal, también con incendios, pues me resulta muy raro.

-¿Y cómo explicar que en un mismo día se sucedieran tantos fuegos?

-Se dieron circunstancias muy excepcionales. Yo no recuerdo nada así. Hemos tenido noches de 50 incendios en la provincia en 2013 o años más atrás? Pero así, una concentración de grandes incendios -a partir de 500 hectáreas- tan fuerte como la del domingo no la recuerdo. Se aliaron una serie de circunstancias de condiciones climatológicas, medios de extinción saturados...

-El martes se desveló que aparecieron globos con una bengala en un monte de Salceda.

- Eso fue una anécdota. La gente está colaborando mucho y cualquier noticia nos la comunica. Eso nos está obligando a hacer un análisis exhaustivo de todas las informaciones. Una fue la aparición de esa bengala lumínica. Pero no tiene gran capacidad calórica y no puede producir un incendio. De hecho, por la hora y el lugar donde se encontró no se puede relacionar con ningún incendio. Se descarta completamente que tenga interés para la investigación.

-¿Aparecieron mechas o algún otr o elemento con valor de prueba para las pesquisas?

-No tengo ningún conocimiento de que apareciesen mechas y debería saberlo de ser así. Y sobre cualquier otro objeto, no se halló nada, que tenga conocimiento.

-En relación con los incendios de Pontevedra aún no hubo detenidos, ¿hay algún sospechoso?

- No hay nada más que se puede decir más allá del aluvión de matrículas que tenemos que ir analizando y descartando, y de las líneas de investigación más o menos establecidas. A día de hoy [por ayer], casi tres días después, si no nos ha llegado ninguna noticia de un testigo que haya observado directamente al incendiario, ya no nos va a llegar. Eso significa que la investigación se va a prolongar en el tiempo.

-La investigación será complicada...

-Sí. Y además la lluvia, que en un principio vino como agua de mayo y que ayudó a la extinción, ahora es una dificultad para los análisis sobre el terreno.

-Ante estas dificultades, ¿podrían acabar quedando estos incendios impunes?

-Espero que no, o al menos que alguno consigamos resolverlo. Pero será costoso y llevará tiempo, por los recursos de investigación a los que tenemos que echar mano.