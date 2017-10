La oposición ve unas cuentas "mentirosas" que suponen una "oportunidad perdida"

La oposición cargó contra las cuentas de la Xunta para el próximo año, al considerarlas "mentirosas", una "oportunidad perdida" para mejorar la situación económica de los afectados por la crisis y carentes de soluciones para ciudadanos y concellos afectados por la ola de incendios de este fin de semana.

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, denunció la "mentira de decir que se apuesta por el gasto social, la innovación y el empleo cuando no es así". "En la crisis no había dinero para todos y ahora que el PP dice que no estamos en crisis solo lo hay para unos pocos", añadió.

Además, apuntaló sus críticas acusando al Ejecutivo de baja ejecución. De los 77 millones reservados para innovación, se ejecutaron 46 y de 54 para empleo estable, solo se aplicaron el 64%, finalizó.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, afeó a la Xunta un ritmo de creación de empleo en el que "se tardarían seis años más" en recuperar los niveles de 2009. "Serán 15 años perdidos", resumió.

Por su parte, la nacionalista Ana Pontón echó en falta "medidas extraordinarias" para ayudar a ayuntamientos "en situación de guerra" tras los incendios, aludiendo, por ejemplo, a un plan re recuperación de zonas arrasadas. "Son cuentas hechas en la burbuja de San Caetano", resumió.

Desde el PP, su portavoz, Pedro Puy, destacó la recuperación de niveles de gasto previos a la crisis".