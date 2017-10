Feijóo, con Cifuentes y Herrera: "Queremos eliminar barreras y otros quieren ponerlas"

Una unión para demostrar su "compromiso con la vigencia del Estado de las Autonomías". En medio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, las comunidades de Galicia, Castilla y León y Madrid, todas gobernadas por el PP, se unen para compartir esfuerzos y para "eliminar barreras" cuando "algunos se empeñan en ponerlas". Sin embargo, el pacto, dicen, "no nace contra nadie" sino "a favor de las personas" e invitan a otras comunidades que lo deseen a aliarse con ellos.

En el trasfondo de la alianza, lo que parece preocupar es que el conflicto del Gobierno central con Cataluña acabe con modificaciones del modelo autonómico o su financiación no consensuadas con el resto de los presidentes autonómicos. En la declaración institucional que Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el titular del Gobierno de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firmaron ayer señalan que "cualquier intento de modificar" el modelo autonómico debe hacerse "forjando los necesarios consensos para impulsar una reforma institucional, en su caso, y bajo las garantías que el propio orden constitucional vigente establece".

El viso económico de la situación con Cataluña también se ha dejado ver en las declaraciones de Feijóo, que criticó que el único que presidente que se perdió el último encuentro de la Conferencia de Presidentes de las autonomías el pasado mes de enero "ahora quiere decidir de forma unilateral por el dinero de todos los españoles". En la declaración se pide al Gobierno central que dé continuidad a esta reunión de presidentes.

El titular de la Xunta insistió en que el mensaje que manda esta declaración es "claro", que estas tres comunidades "siguen creyendo en España como nación y en un Estado descentralizado". "Autonomía no significa en ningún caso una declaración de independencia sino una declaración de convivencia", indicó. El presidente gallego insistió en que los presidentes autonómicos tienen dos responsabilidades. La primera es "defender los intereses de su comunidad" y la segunda "representar de forma ordinaria al Estado". "De no hacerlo seríamos desleales, no solo con los demás sino con nosotros mismos", defendió en alusión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Aunque la firma, que se celebró en Madrid, iba de alianzas en el territorio que va del Atlántico a Madrid, se habló más de Cataluña y de la aplicación del artículo 155 que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy. Feijóo aprovechó para recordar a su homólogo catalán que si quiere evitar su aplicación, "en cualquier momento" puede decir que no declaró la independencia ni tiene "intención de hacerlo". Pese a pedir esa aclaración, el presidente de la Xunta afirmó a renglón seguido que Puigdemont no tiene "ninguna competencia" para declarar una presunta independencia de Cataluña. "Tiene la misma competencia que yo para declarar la república independiente de Galicia; ninguna", afirmó. Las críticas al jefe del Ejecutivo catalán continuaron con un "tiene que decidir si quiere moverse en la Constitución Española o si quiere profundizar en el Código Penal".

El presidente de la Xunta también se pronunció sobre la posibilidad de que no se llegue a utilizar el artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones. Aunque para Feijóo la responsabilidad de decidirlo está en el Senado y en el Gobierno, sí ha deslizado que el artículo "está activado" y que se ha hecho "por la independencia" y no por la "no convocatoria de unas elecciones".