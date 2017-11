A Coruña acogerá la sede de la única Unidad Mixta de Investigación de drones

Uno de los drones fabricados por la empresa Star Defence Logistics and Engineering.

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y la empresa Star Defence Logistics & Engineering (SDLE) se han unido para crear la única Unidad Mixta de Investigación (UMI) de Galicia especializada en aviones no tripulados, que tendrá su sede en la sede del instituto en el polígono de Pocomaco.

Con una inversión de más de dos millones de euros, la UMI FASTFly (Full Autonomous Systems for UAS) desarrollará tecnología para incrementar la autonomía de los drones y que puedan operar en escenarios civiles complejos. Esta iniciativa, que impulsa la investigación y la innovación en vehículos aéreos no tripulados se enmarca en la cuarta convocatoria del programa de unidades mixtas promovido por la Xunta, cuya resolución comunicó la pasada semana el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. A la alianza del ITG y Star Defence Logistics and Engineering se suman la de Gradiant con Telefónica, para mejorar la seguridad informática en las comunicaciones y la del Centro Tecnolóxico Aimen con el Grupo COPO, para digitalizar los procesos de fabricación de espumas de automoción.

FASTFly surge como respuesta a la demanda del mercado de los drones y trabaja en desarrollos tecnológicos y en la realización de ensayos que permitan tener mayor independencia del piloto en entornos no permitidos. Esta Unidad Mixta de Investigación también colabora en la definición de un nuevo marco regulatorio que contemple vuelos autónomos y su integración en el espacio aéreo.

El proyecto tiene un plan de puesta en marcha hasta 2020, para lo que cuenta con un equipo de trabajo de doce investigadores que permitirá la creación de cinco nuevos puestos de trabajo.

La ingeniera de ITG responsable de la UMI, Analía López Fidalgo, destaca que el instituto transferirá conocimiento en materia de electrónica, sensórica, software, sistemas de aviónica y regulación aeronáutica para situar en el mercado "productos acabados con todas las prestaciones de comunicaciones, autonomía, automatización, telemetría y sistemas de pilotos y de gestión punteros".

Por su parte, Eduardo Faro, el director de drones civiles de SDLE, uno de los principales proveedores del sector militar en España, explica que esta empresa se encargará del diseño, fabricación y comercialización de los productos. Defiende además que esta unidad representa una alianza de gran valor añadido porque "aúna el talento y experiencia del Instituto Tecnológico de Galicia", lo que va a permitir -augura- "dar un gran salto a nivel tecnológico y añadir nuevas funcionalidades a los drones para vuelos a larga distancia de la empresa".