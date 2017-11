Tópicos de una Galicia rural que ya no sirven

"Galicia ya no es hoy una sociedad rural como sigue instalado en el imaginario colectivo", proclama el documento del Foro Económico al realizar un diagnóstico del mundo rural en la comunidad gallega previo a su propuesta de reformas. Aunque ese medio sigue ocupando la mayor parte del territorio -más del 75%-, en él habita menos de la cuarta parte de la población.

Además, el informe recoge "la situación paradójica" de una comunidad supuestamente agraria, "según el imaginario colectivo, que es incapaz de producir los alimentos de origen agrario que consume". A eso se añade el hecho de que el mundo rural se está desagrarizando. "Hoy el rural gallego ya no es, de forma exclusiva y ni siquiera principalmente, agrario", sostiene el Foro Económico en su escrito.

El problema "de fondo", añaden, radica en que "ya no es solo ni principalmente agrario, pero aún no es otra cosa". "O es muchas cosas a la vez", apuntan. "El medio rural no puede apoyarse solo en la agricultura, pero requiere una base agroalimentaria y forestal sólida", proclaman, si bien ven necesaria la diversificación de la base económica. Tanto que aseguran que el futuro de las áreas rurales gallegas "va a depender en gran medida de la capacidad para desarrollar otras actividades". Sobre cuáles serían, el documento recalca que no caben "recetas generales", sino que "cada comarca debe buscar su camino".