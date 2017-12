Feijóo asegura que Galicia obtendrá en 2018 financiación para mejorar el ferrocarril

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado hoy que Galicia obtendrá el próximo año "financiación para mejorar la red de ferrocarriles y entrar posteriormente en la red transeuropea de transporte".

Además, en una sesión de control en el Parlamento gallego que ha estado centrada en materia de infraestructuras, el presidente gallego ha señalado que la próxima visita del ministro de Fomento, Íñigo de La Serna, que tendrá lugar en este mes de diciembre, servirá para que todos los gallegos comprueben "no lo que pide Galicia, sino lo que consigue".

Los tres grupos de la oposición han centrado sus preguntas al presidente en la subida del 3,1% en el peaje de la AP-9 en enero y en la no inclusión de Galicia en el Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías, lo que demuestra según ha denunciado el líder de En Marea, Luís Villares, que el problema económico y político de Galicia tiene "nombres y apellidos, Alberto Núñez Feijóo, con F de fracaso".

En cuanto al corredor de mercancías, el portavoz de En Marea ha recordado que la pasada semana estuvo "en Bruselas haciendo el trabajo que usted no hace", en una visita en la que desde la comisión europea de infraestructuras le confirmaron que la línea Monforte-Palencia forma parte de la red básica de mercancías "y por lo tanto es financiable desde el programa europeo de transportes".

Ello demuestra que si el Ministerio y la Xunta quisiesen se podría "reclamar de forma inmediata la inclusión" de Galicia en estas obras, "pero parece que el Ministro no quiere y el presidente manso no puede, le dijeron que no y usted a obedecer a los órdenes sin discutirlas ni pelearlas", ha recriminado Villares, que entiende que esperar hasta 2027 "es un disparate".

Considera igualmente incomprensible que no se pelee por esta inclusión ahora que hay dinero para hacerlo, en una dejadez por parte del Gobierno gallego que lo único que evidencia es a un Alberto Núñez Feijóo "incapaz de hacer valer su mayoría absoluta ante su propio partido", inmerso en "una pelea de gallos" con el titular de Fomento que en lo único que repercute es en agravios para Galicia.

Villares ha demandado que si en verdad la Xunta ha reclamado esta adición al trazado lo demuestre; "usted no le pidió la inclusión de las obras Monforte-Palencia a Fomento, y si es así le reto a que enseñe el documento previo al día de hoy con esa petición expresa".

"Con todo el respeto, no sé de qué está usted hablando", ha contestado Núñez Feijóo, que durante su respuesta ha puesto en valor los avances en materia de infraestructuras llevados a cabo por su Gobierno, que abrió más de 200 kilómetros de vías de altas prestaciones, está dando solución a los puntos de concentración de accidentes y ha diseñado un nuevo plan de transporte público que pretende ahorrar millones de euros a los gallegos, avances llevados a cabo pese a las "dificultades" que ponen los ayuntamientos gobernados por las mareas de Podemos, ha lamentado en relación al transporte metropolitano en la ciudad de A Coruña.

"Con todo el respeto no sé de qué está usted hablando, dicen que no pedimos a Fomento" pues "va a venir el ministro dentro de unas semanas y conocerá no lo que pide Galicia, sino lo que consigue," siendo la segunda comunidad con mayor inversión por habitante de España, ha replicado.

En un tono más conciliador, el portavoz socialista en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha propuesto que los grupos con representación en Galicia demanden de forma conjunta la solución de estos problemas para la Comunidad, dado que "si usted no tiene fortaleza suficiente cuente con los grupos" y "pongámonos de acuerdo para resolver" la situación, ha demandado.

No obstante, ha lamentado la negativa del presidente gallego "para dar la batalla" ante Rajoy y el Ministerio de Fomento de cara a reivindicar esas peticiones y que Feijóo, bajo su criterio, escude su falta de peso político en las decisiones tomadas por anteriores Gobiernos, "cuando usted no tiene solución habla del pasado".

De este modo, el portavoz del PSdeG ha instado a "mirar para adelante" con el objeto de dar solución a los problemas en un momento en el que "hay recursos" para que Fomento asuma el cose de las obras de ampliación de la AP-9 y rebaje los peajes, "hoy estamos saliendo de la crisis y tenemos más recursos".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo le ha recordado que "no hago otra cosa todos los días que dar la batalla" pero para ello es necesario recordar a los gallegos en qué situación dejaron la Comunidad los gobiernos socialistas autonómicos y central, por lo que la Xunta no puede aceptar que desde la oposición pretendan que "el responsable del muerto, sea quien recibe el cadáver".

"Yo puedo hacer cosas, milagros no", ha sentenciado Núñez Feijóo, que le aseguró a Leiceaga que "siempre" cuenta "con su mano tendida" si hace un diagnóstico correcto de la situación porque de lo contrario, "prefiero contar con la verdad".