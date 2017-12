"Podemos ir ante notario: jamás rivalizaré con Caballero para las autonómicas. El secretario xeral es el candidato"

-La larga lista de aspirantes que concurren en cada proceso de primarias que celebra el PSdeG, ¿es síntoma de falta de liderazgos claros en el partido, de la atomización en la que permanece instalado desde hace años y de la falta de unidad interna?

-Que haya distintos candidatos no tiene que ser síntoma de división ni de desunión y tampoco tapa que la haya. Es cierto que las primarias generan cicatrices después de esos procesos, y tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no sea la dinámica habitual. Al día siguiente todos debemos tener un mismo objetivo: cambiar las instituciones para los ciudadanos.

-En las filas socialistas hay quien ve este proceso de primarias en A Coruña como la antesala de la que puede librarse para las autonómicas, entre Gonzalo Caballero y usted.

-Jamás. Podemos ir ante notario. Ya he pasado por ese proceso y he dicho que no. Vuelvo a insistir en que no. Mi candidato a las autonómicas si cumple lo que ha dicho, si la ciudadanía y los compañeros así lo ven, será Gonzalo Caballero. No podemos andar con experimentos. La ciudadanía quiere solvencia. Ahora Gonzalo Caballero tiene que ganarse el apoyo de la gente en la calle. Es a lo que tenemos que dedicarnos en los próximos años. El candidato tiene que ser el secretario xeral.