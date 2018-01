Galicia, tierra hostil para Ciudadanos

En plena ola de euforia interna por el resultado en las pasadas elecciones de Cataluña y por los últimos sondeos que lo colocan como el partido más votado a nivel nacional por encima del PP, Ciudadanos afronta su reorganización en Galicia para afrontar los comicios municipales de 2019, una nueva oportunidad de asomar la cabeza en una comunidad electoralmente hostil, donde no alcanza los 600 militantes y solo tiene voz en tres ciudades. Su objetivo pasa por lograr al menos un edil en cada una de las siete urbes y ser "llave de gobierno". Busca "líderes" para afrontar ese cometido

Galicia constituye un problema para Ciudadanos, que se ha estancado en una comunidad donde solo cuenta con representación en 16 concellos, tres de ellos urbanos. Su última reconfiguración interna, en julio del año pasado, supuso el regreso a la portavocía de Olga Louzao, edil en Lugo, y el inicio de lo que la formación naranja considera una etapa que evite los "pasos en falso" pasados, eleve su implantación y permita afrontar las elecciones municipales de 2019 con el objetivo de alcanzar representación en las siete ciudades y ser "llave de gobierno" en alguna. En la actualidad, cuenta con una edil en Ferrol, otra en Lugo y otra en Pontevedra, que no han podido ejercer ese papel.

"Hemos pasado de una estructura corta de cuatro personas, encargadas de las organizaciones provinciales, a una más amplia de 19", explica Javier Alonso, secretario de Comunicación gallego y responsable de la formación en Pontevedra.

El partido de Albert Rivera vive un momento de euforia interna tras lograr ser la fuerza más votada en Cataluña, aunque sin capacidad de presidir la Generalitat, lo que ha disparado de nuevo los análisis que consideran llegado el momento de dar el sorpasso al PP, a pesar de las especificidades de los citados comicios, marcados por el conflicto independentista y en una comunidad donde los populares siempre han tenido un papel secundario. El salto es abismal hacia esa meta, pues Ciudadanos nunca ha gobernado en ninguna comunidad ni en ninguna gran ciudad y en las últimas generales se quedó en 32 escaños

La próxima cita electoral son las municipales y el partido se toma el proceso con calma. "Tenemos mucho por hacer", reconoce Alonso, quien explica que no se han marcado un plazo para designar candidatos o municipios en los que presentarán su candidatura. Solo desliza que "puede haber cambios" en alguna respecto a 2015.

"Buscamos líderes, algunos problemas que hubo no pueden suceder. Somos un partido donde se defienden nuestras ideas. No es una agencia de colocación ni una formación asamblearia. Hay que hacer lo que el partido exige", define, en alusión al choque con algunos antiguos cargos, como el diputado en el Congreso por A Coruña, Antonio Rodríguez, que logró acta en 2015, pero fue relevado en los comicios del año siguiente. Ahí Ciudadanos perdió ese escaño

La formación cuenta con 592 afiliados en Galicia, casi un centenar más que hace dos años, y tiene presencia en 22 concellos, según Alonso. Su objetivo es alcanzar en verano entre 50 y 60 agrupaciones -con el número de miembros mínimo para presentar una lista al consistorio municipal- y grupos locales. En todas ellas aspira a presentarse en los comicios de 2019.

A Coruña, Vigo y Pontevedra copan alrededor del 85% de afiliados, que en las provincias del interior solo se encuentran en Lugo y Ourense. En el caso de Pontevedra, se añaden a las urbes, Vilagarcía, A Lama y A Guarda, aunque están en proceso de asentamiento en Lalín, Ponteareas, Poio, Marín o Mondariz, según enumera Alonso.

Durante los últimos tres años, Galicia ha demostrado que es un terreno electoralmente hostil para Ciudadanos, donde el PP apenas le cede electorado de centro-derecha y donde su postura sobre la presunta imposición del gallego y la petición de ralentizar las obras el AVE también generaron polémica.

Alonso se refiere a la postura actual sobre ambas cuestiones. "Defendemos la cultura gallega y me siento tan gallego o más que cualquier persona del Bloque, ningún partido puede apropiarse de la lengua", dice. Sobre la alta velocidad: "Nunca dijimos que no al AVE, pedimos sentidiño. Se necesita acabar ya y si no funciona es porque PSOE y PP no han querido o sabido acabarlo".

Sobre el PP: "Feijóo reniega aquí del PP y no queremos que se pliegue a las órdenes del Gobierno de Madrid". En este punto, rechaza que Ciudadanos sea una formación teledirigida por Rivera. "Lo que pase en Galicia dependerá de nosotros, no de él", sostiene el dirigente de Ciudadanos.

En las últimas municipales, el partido naranja logró 28.319 votos (1,92%) y en las generales de ese 2015 obtuvo el 9% de papeletas (147.910 votos) que le valieron un representante por A Coruña. Al año siguiente perdió esa acta al obtener 133.938 apoyos (8,6%). En las autonómicas de septiembre de 2016 se quedó en 48.553 sufragios, un 3,3%, lejos del 5% mínimo que establece la legislación gallega para acceder al Parlamento.