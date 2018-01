Un regidor sin sueldo y 58, por debajo de los 1.000 euros

El socialista Manuel Meizoso, alcalde de A Capela, un concello que no alcanza los 1.500 habitantes, es el único de Galicia que no obtuvo un euro de su actividad política, según Hacienda, que lo sitúa en un listado en el que también figura su homólogo de As Pontes y compañero de partido, Valentín González Formoso. Este, sin embargo, obtiene sus retribuciones de la Diputación de A Coruña, de la que es presidente.

Meizoso no es el único regidor que carece de salario en Galicia, pero sí el que no ha recibido dietas por acudir a plenos o juntas de gobierno. Con estos ingresos y sin ninguna dedicación exclusiva a estas tareas, 58 alcaldes se sitúan por debajo del mileurismo y no alcanzan los 1.000 euros mensuales del consistorio que dirigen: 10 en A Coruña -además de Meizoso-, 15 en Lugo y 30 en Ourense, provincia con la mayor dispersión poblacional. En Pontevedra existen tres casos, según la información de Hacienda, que vincula su fiabilidad al consistorio remitente. Se trata de Mondariz-Balneario -el de menor población de la provincia con alrededor de 600 vecinos-, Portas y Campo Lameiro. Sus tres regidores -todos del PP- son José Antonio Lorenzo, Víctor Estévez y Julio Sayán y ninguno cuenta con dedicación exclusiva o parcial al concello. Sus retribuciones por asistencia a plenos u otras reuniones les supusieron 320, 500 y 6.600 euros, respectivamente, en 2016. Las cifras más bajas son las de los regidores de Coristanco y Dodro con 66 y 220 euros.