Ola de recursos por las ventas a pérdidas

En los últimos años, ayuntamientos y juzgados del país no han parado de recibir reclamaciones de contribuyentes que tuvieron que pagar el impuesto de plusvalía pese a que la operación no le generó ganancia. El fallo del Constitucional acarreará devoluciones millonarias a miles de propietarios que vendieron a pérdidas. Por ahora Hacienda no aclaró qué administración asumirá el desembolso. Los ayuntamientos apuntan al Estado, ya que pese a ser un tributo que aplican las administraciones locales su regulación es estatal.