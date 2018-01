Podemos aspira a que su marca aparezca en las candidaturas locales de las mareas

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, avanzó ayer que su formación promoverá que sus siglas "aparezcan en todas las candidaturas" en las que participe en consonancia con lo aprobado en la Asamblea Estatal de Vistalegre II para las próximas elecciones municipales, en las que apoyará las Alcaldías del cambio.

La palabra Podemos, según advirtió, "suma". Con todo, explicó que el hecho de que estas siglas aparezcan en los proyectos que actualmente están en el gobierno, como los de la Marea Atlántica, Compostela Aberta o Ferrol en Común, es algo que tendrán que "hablar". "Es una línea estrategia que va a ser para todo el Estado", manifestó, al tiempo que destacó que su formación buscará una "mayor participación" en los proyectos de gobierno, que espera que revaliden sus mandatos.

Para el resto de listas municipales, buscará acuerdos para presentarse en candidaturas conjuntas en aquellas localidades en las que hay ya agrupaciones vecinales, mareas o proyectos que, sin ser mareas, puedan defender un programa común con Podemos.

"Y, en donde no sea posible, sea porque no hay candidaturas o lo que sea, intentaremos conformar candidaturas propias e incluso también en donde no hay militantes de Podemos, si hay candidaturas que defienden lo mismo que nosotros, tendrán nuestro respaldo", detalló.

En esta línea, precisó que las alianzas que Podemos Galicia forjará en el ámbito municipal "serán concretas y específicas" para las elecciones locales, cita para la que espera contar con "unas estructuras" para "tener candidaturas ganadoras".

Con estos fines, Santos señaló que pondrá a su equipo a trabajar en la elaboración de un plan de trabajo que permita cohesionar las propuestas de las ejecutivas de los territorios con la estatal, informa Europa Press.