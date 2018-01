Fomento justifica la conexión de Zaragoza porque "reúne los requisitos"

El Ministerio de Fomento confirmaba ayer de nuevo que "el 11 de enero la Comisión Europea aprobó extender el corredor ferroviario de mercancías Atlántico hasta Zaragoza". A la pregunta de por qué Galicia no puede conectarse todavía a este corredor ferroviario, la respuesta es que Zaragoza "ya cumple los requisitos", y el Noroeste español, "no". Zaragoza "ya tiene tráfico suficiente" para formar parte del corredor europeo y no necesita fondos para modernizarse.

La opción que tiene Galicia, con Asturias y Castilla y León, según explica Fomento, para engancharse al Corredor Atlántico es optar primero a la financiación europea para "los corredores multimodales de la red básica". El reparto se decidirá en 2020 en Bruselas, pero este año Fomento debe enviar sus demandas. Y tras conseguir fondos para su mejora, el Noroeste tendrá posibilidades de entrar a formar parte del Corredor Atlántico. Pero antes debe acometer las obras de mejora y puesta al día. Fomento promete que "hará lo que esté en su mano" para que el Noroeste español reciba las ayudas europeas en 2020.

Esas subvenciones comunitarias solo pueden ser para tramos de tren que ya son red básica, pero hay tramos de mercancías en Galicia, que no tienen esa categoría. Son red global, un escalón inferior. Esos tramos deben esperar a 2027 para ser red básica, y poder acceder entonces a subvenciones europeas para su puesta al día. En todo caso, el grueso del corredor de mercancías en Galicia (la línea de Palencia a Vigo y de Palencia a Ferrol) es red básica, confirman a este periódico fuentes empresariales.

Después de conocerse que Zaragoza ya entra a formar parte del Corredor ferroviario de mercancías Atlántico, Fomento insistía en que Zaragoza se engancha conforme al reglamento 913/2013, y que el Noroeste no podría acudir a esta vía, por no reunir los requisitos. Las posibilidades del Noroeste español pasan por acogerse al reglamento 1316/2013 y al 1315/2013. Es decir, conseguir antes fondos para modernizarse. Después, tendría posibilidades de sumarse al Corredor.

El departamento que dirige el ministro De la Serna explica que la inclusión de Zaragoza en el Corredor Atlántico es "reconocer algo ya que existe", pues "una parte importante de los tráficos ferroviarios internacionales de mercancías que circulan por la frontera Irún/Hendaya ya tienen ese origen o destino". Sin embargo, el ministro el miércoles lo vendió como "un logro" que "no fue nada fácil". Es "una decisión que supone corregir una injusticia histórica", aseguró De la Serna.