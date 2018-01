La ejecutiva del PSdeG de Ourense deja fuera a los afines a Pachi Vázquez

La ejecutiva provincial del PSdeG de Ourense, que encabeza Rafael Rodríguez Villarino, no incorpora a los afines de sus dos rivales en primarias: Pachi Vázquez y Noela Blanco. El nuevo líder de los socialistas ourensanos aseguró que no se pudo llegar a un acuerdo con el exalcalde de Carballiño y exsecretario xeral del PSdeG, a pesar de que, tras perder en la primera vuelta de las primarias, Vázquez apoyó su candidatura frente a la de la diputada Noela Blanco. "No se puede construir una casa nueva con piezas viejas", se excusó Villarino.

La ejecutiva propuesta por el nuevo secretario ourensano recibió ayer el apoyo del 68% de los delegados que participaron en el tercer congreso provincial del PSOE, que contó con la participación del líder socialista gallego, Gonzalo Caballero.

Villarino fue además el candidato por el que apostó la ejecutiva gallega frente a Noela Blanco y Pachi Vázquez, lo que garantiza a Caballero al menos el control de esta provincia, después de que los candidatos que impulsó en las otras tres provincias no ganasen las primarias.

Villarino venció a Noela Blanco, después de que Pachi Vázquez, que quedó fuera en la primera vuelta de las primarias, le diera su apoyo. Y, aunque se negoció la integración de sus afines hasta el último momento, Villarino aclaró que "no fue posible llegar a acuerdo por la falta de flexibilidad de la otra parte: lo quería todo o nada"."Espero que desde hoy se acaben las cuotas y parcelas. Está la gente que quiere estar", añadió.

La apuesta del nuevo secretario xeral de los socialistas ourensanos por "un proyecto integrador" se reduce a la presencia de cinco nombres afines a Noela Blanco en el nuevo Comité Provincial, un representante en el Comité de Ética y otro en la Comisión Revisora de Cuentas; mientras que no aparece ningún afín a Vázquez en ninguno de los órganos elegidos ayer. .

Gonzalo Caballero, en la clausura del congreso, se marca como reto "obtener por primera vez la Diputación de Ourense" y "relevar" a José Manuel Baltar. El secretario xeral del PSdeG manifestó a la militancia que para lograr este objetivo es necesario "todo" el mundo, pero aclaró que "nadie es imprescindible". "Cuando haya alguien más útil se nos debe retirar y poner a compañeros que puedan hacerlo con más capacidad", insistió. Añadió que "hacer política socialista es más necesario y difícil" en Ourense que en ningún sitio de Galicia, pero apuesta por llevar un cambio a y "retirar a Feijóo de la Xunta".