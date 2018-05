Sobreseída de forma temporal la causa contra el alcalde de Cabana por unas obras

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carballo ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa contra el alcalde del concello coruñés de Cabana de Bergantiños, el popular José Muiño, por unas obras en la zona de la iglesia de San Pedro de Corcoesto. Así lo ratifica el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se argumenta que, "de lo actuado no aparece justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa". El auto tiene fecha de 1 de marzo, aunque "acaba de ser notificado", según el abogado del Ayuntamiento, Ulises Bértolo, y sobresee las diligencias penales iniciadas por la Fiscalía, tras la denuncia presentada por varios vecinos.

La investigación de la Fiscalía arrancó a raíz de la construcción de una senda peatonal y un aparcamiento en el entorno de la iglesia de San Pedro de Corcoesto, que tuvo supuestas irregularidades en su proyecto al no coincidir los presentados en Augas de Galicia y en la Diputación. La Fiscalía aprecióen la ocupación de esa parcela en 2012 una supuesta expropiación ilegal.

El juzgado también rechaza la querella interpuesta por los denunciantes después de que se les impidiese personarse como acusación particular al entender que no eran perjudicados por las acciones denunciadas. Bértolo, quien ya criticó en su día que la denuncia "respondía a fines espurios", advirtió de que "no se puede abusar de la vía penal, que es lo que ha ocurrido en este caso, en el que ni siquiera se apreciaron irregularidades de índole administrativo".