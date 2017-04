Las descargas en el puerto de A Coruña aumentaron un 59% entre enero y marzo

La lonja de A Coruña subastó en el primer trimestre de este año un 59% más de pescado y marisco que en 2016, aunque el aumento no se reflejó en la misma proporción en los ingresos. El punto de primera venta coruñés alcanzó las 8.269 toneladas descargadas frente a las 5.205 del año pasado.



Los desembarques que más aumentaron fueron los de especies pelágicas con menor valor comercial, por lo que el incremento de la facturación fue menor que el de las descargas. "El lirio, el cabalón, la xarda o el jurel son las especies que más aumentaron en la lonja con respecto al año pasado", explicó el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás. Este año, la lonja ingresó 17,81 millones de euros durante los tres primeros meses frente a los 15,95 del 2016, lo que supuso casi el 12% más.



El lirio fue la principal especie descargada entre enero y marzo con la llegada de 1.418 toneladas, más del triple (207%) que en el mismo periodo de 2016, cuando se subastaron 461. La lonja ingresó 1,3 millones de euros el pasado trimestre por la venta de este pelágico a un precio medio de 0,92 euros por kilo, más del doble (+137%) que en 2016, cuando facturó 0,55 millones de euros por la venta de lirio a 1,19 euros por kilo de media.



La xarda, una de las principales especies para el cerco gallego, fue la segunda con más presencia en el punto de primera venta coruñés: 1.416 toneladas de xarda pintada (que los pescadores del cerco denominan cabalón) y 1.090 toneladas de xarda atlántica llegaron a la lonja. Esto supone que los buques descargaron casi treinta veces más cabalón que el año pasado, ya que la Plataforma Tecnolóxica da Xunta, dependiente de la Consellería do Mar, cifra en 50 las toneladas de esta especie desembarcadas a 31 de marzo de 2016. El incremento de los ingresos, del 94,%, es menor debido a la disminución del precio medio (1,06 euros por kilo el año pasado y 0,69 este). La facturación aumentó de los 0,53 millones de euros de 2016 a los 0,98 del trimestre pasado.



Las descargas de xarda atlántica se quintuplicaron al aumentar de las 217 toneladas hasta las 1.090 de este año, mientras que sus ingresos se incrementaron casi en la misma proporción al pasar de los 0,23 millones de euros a los 1,08 de este trimestre. El precio medio, al igual que ocurrió con el cabalón y el lirio, descendió, aunque no tanto como con las otras dos especies: de 1,07 euros por kilo de 2017 se pasó a 0,99 este año.



El cerco, las artes menores y la flota de litoral son los principales segmentos que trabajan con especies pelágicas. Corrás indica que el aumento en la cuota asignada y el buen estado de los recursos en el Caladero Nacional del Cantábrico Noroeste favorecieron este incremento trimestral. "La lonja ofrece un mercado estable de venta de pelágicos gracias a la seriedad de los barcos que vienen a descargar", indicó.



Otras especies fundamentales para la flota gallega, como la merluza y el gallo, arrojaron unas cifras similares a las de 2016 según Corrás, si bien las descargas fueron ligeramente inferiores.



El presidente de la lonja incidió en que no hubo variación en los desembarques de la flota de altura y de Gran Sol. "El año pasado hubo 68 descargas de la flota de altura en el primer trimestre y este año se incrementaron hasta las 73, aunque pretendemos que siga aumentando", explicó.