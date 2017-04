El Gobierno cierra la pesca de caballa para la flota artesanal coruñesa tras agotar su cupo

La flota artesanal coruñesa agotó las 828 toneladas de cupo de caballa (o xarda) que le correspondía para la pesca dirigida -orientada a la especie- y tendrá que esperar a que la Secretaría General de Pesca termine de contabilizar los datos para conocer de cuánta dispone para la accidental. El armador Manuel Iglesias lamentó ayer que no les comunicasen las razones del cierre ni el consumo desde que comenzó la campaña, el 20 de marzo.



La Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña gestionó este año por primera vez el cupo de caballa de la flota coruñesa y reservó el 15% del total para la pesca accidental mientras que el 85% se destinó a la pesca controlada. "Nos pasamos de la cuota y no sabemos si consumimos el total", explicó el presidente de la federación, Daniel Formoso, que asegura que espera que Pesca les comunique su estado a lo largo de la semana.



"Estamos en la misma situación que otros años o incluso peor. Deberíamos tener más cuota y más días para pescar en la modalidad dirigida porque hubo muchos barcos que no salieron y otros que empezaron tarde", denunció Iglesias. El armador aseguró que la costera era una "bolsa de oxígeno" después de un año muy malo para los pesqueros, lamentó que no se les indicase el por qué de la parada y criticó que la Administración no llevase un mayor control. Algunos buques tardan tiempo en comunicar las capturas, por lo que resulta más complicado conocer la cantidad de cupo consumido por la flota.



Formoso incidió en que la federación va a "luchar" para evitar que los pescadores se vean obligados a tirar por la borda la xarda que capturen de forma accidental. "Es injusto que barcos que no pescaron nada tengan que deshacerse de una o dos cajas de caballa, sobre todo de cara al verano que es cuando más valor tiene", explicó el presidente de la federación coruñesa, que baraja la posibilidad de pedir un adelanto del cupo del año que viene para impedir que se produzca esta situación.



Este es la primera vez que cada provincia gestiona su cuota, lo que generó descontento sobre todo entre el sector pontevedrés, que aseguró que Lugo y A Coruña asumieron la gestión provincial para no pagar la sobrepesca de xarda del 2016. Estas "aludieron" a los buques del sur, que justificaron en su defensa que en la comunidad se consumieron 1.527.494 kilos (el 98,4%) de los 1.552.326 disponibles. La flota de Pontevedra lamentó tener este año menos del 5% del cupo (572 toneladas) frente al 5,8% de Lugo (696) y el 6,9% de A Coruña (828).