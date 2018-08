"No he sido homófobo, racista ni machista en mi puñetera vida"

- Tiene usted varios calderos al fuego: su programa en Telecinco, conciertos... Con la agenda que lleva, ¿de dónde saca tiempo para todo?

-Hay tiempo para todo, eh. Mi padre decía que el día tiene 24 horas y que lo hay que hacer es aprovecharlas. Trabajar mucho y divertirse mucho, él lo llevaba a rajatabla y la verdad es que le fue muy bien.

-No tiene pelos en la lengua. ¿Qué opina de la situación política actual?

-¡Vaya! Pues... Sinceramente, creo que se deberían convocar elecciones cuanto antes. Yo le tengo un cariño personal a Pedro [Sánchez], le conozco y me parece un buen tío. Pero creo que cualquier presidente que se siente en la Moncloa tiene que estar elegido por los españoles.

-¿Qué opinión le merece que Pedro Sánchez haya hecho un gobierno igualitario?

-Pues me parece una auténtica gilipollez. Creo que la gente tiene que estar ahí por sus méritos. A mí no me importaría nada que hubiera un gobierno con mayoría de mujeres, si fueran mujeres brillantes. Que las hay, las hay a montones. No solo no me importa, sino que, además, sería lo lógico. Pero por sus méritos, no por el sexo.

-Uno de los políticos que más se resisten a sentarse con usted es Pablo Iglesias. ¿Ha perdido ya la esperanza?

-No, no, no, el que más se me ha resistido es Felipe González. A Pablo Iglesias creo que no lo hemos invitado.

-Pude leer que sí que estaba invitado, pero que no se sentaba por la caña que podría darle.

-Mira, primero, yo hago un programa de televisión amable y agradable. Y quiero que todos los que vengan, repitan. Entonces, yo no le meto el dedo en el ojo a nadie, porque, además, no es mi labor. La gente tiene que venir a tomarse dos copas, a divertirse, a contarme cosas y a charlar de forma distendida y amigable. Esto me ha pasado con la totalidad de los invitados, empezando por Rajoy. En mi programa creo que se han contado cosas muchas veces inéditas, por el ambiente que se crea. Con Pablo yo haría lo mismo. No tengo prejuicios anticipados con nadie. Y con Pablo Iglesias, tampoco. Con él tendría seguramente una conversación simpática en la que tendría que preguntarle cosas, porque tengo interés en saber cosas que, a lo mejor, no serían fáciles de contestar por él. Ese es su problema. Pero no sería para nada un programa incómodo, eh.

-Ya podemos ver los anuncios de la nueva temporada de su programa, Mi casa es la vuestra. Dónde se siente más cómodo, ¿en televisión o en las tablas de un escenario?

-Yo me divierto más en un escenario. Lo que pasa es que yo soy bastante facilón. Entonces, como soy fácil de contentar, me divierto en cualquier sitio. Vaya eso por delante.

-Siempre que se emite un programa suyo es blanco de críticas. Machista, homófobo e incluso racista, son algunas de las lindezas que le han dedicado. Con el paso de las temporadas del programa, ¿ha pensado en modificar sus comentarios o tiene más fuerza para seguir exponiendo su opinión libremente?

-Mira, a mí me la siguen soplando los comentarios de esa panda de imbéciles. Yo no he sido homófobo en mi puñetera vida. Ni racista tampoco porque he tenido varias novias de color. Y machista menos todavía, porque es que no me dejan en mi casa porque son la mayoría mujeres. Es que es una auténtica gilipollez. Y luego, las tonterías que han dicho últimamente resulta que eran mentira, y luego se ha descubierto y me han pedido disculpas. Me atribuyeron unos comentarios de un programa al que fui que no los dije yo, sino el compañero mío. Lo que, como no era conocido, era más fácil decir que lo había dicho Bertín. Gracias a que estaba grabado y se pudo ver, perfectamente, que yo no tenía nada que ver con los comentarios racistas que se habían dicho. Los periodistas... Bueno, ¡los periodistas o lo que sean!, tuvieron que rectificar y pedir disculpas. Supongo que soy fuente de información y por eso me da igual, porque llega un momento en el que lo que diga o no diga lo van a sacar igual. No te puedes imaginar lo poco que me importa.

-Si fuera espectador, ¿qué pensaría de usted mismo?

-Pues diría que este tío es un cachondo, que va por la vida que se la sopla todo, hace lo que se divierte y lo hace lo mejor posible y conecta con la gente. Y ya está.

-¿Cuál es el famoso que más le ha divertido en esta nueva temporada?

-Pocholo. Es amigo mío desde los 15 años y hacía muchísimo tiempo que no lo veía y no solo es que me haya divertido, es que lo quiero contratar para que esté conmigo siempre. Me lo quiero llevar puesto.

-Para ir concluyendo, en el ámbito musical, ¿está ya preparando su nuevo disco o ya no vamos a poder escuchar nada suyo?

-Estoy terminando el repertorio y empezamos a grabar en México. Es un trabajo muy importante porque me han propuesto, desde el Instituto Mexicano del Mariachi, grabarme un disco de rancheras. Y lo quieren presentar a los Grammy's por México, cosa que es un honor. Que el Instituto Mexicano del Mariachi me grabe un disco, me lo paguen ellos, me hagan la promoción, la campaña... Todo me lo quieren hacer ellos, con un españolito que no es mexicano para hacer un disco de mariachis, pues... Es un honor y estamos haciéndolo ya.