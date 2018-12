"Hay tumores 'de moda' que reciben más dinero pese a no ser los más letales"

- Tras el de mama y próstata, el cáncer de colon es el segundo más habitual en ambos sexos...

-La incidencia del cáncer de colon es muy alta, simplemente, porque no hacemos el test de sangre oculta en heces a partir de los 50 años, que es cuando empiezan a salir los pólipos que se pueden malignizar. Si se hiciera el cribado, se resolvería el problema antes de que apareciera, porque no se estaría siquiera tratando un cáncer. Lo primero que hay que hacer es que funcionen en toda España los programas de prevención que la OMS recomendó en 2000.

- En Galicia y en otras comunidades, la participación en estos programas es baja, en torno al 40%. ¿Cuál es el problema?

-Es de concienciación, y por eso las autoridades y medios deben insistir en su importancia porque la prevención aquí es crucial. De los 40.000 casos diagnosticados al año, la mitad mueren. Es una cifra fácilmente reducible si implementamos este cribado. Se deberían hacer campañas públicas y hasta los médicos de cabecera deberían obligar a hacerlo a los mayores de 50. Se ahorraría una cantidad importante de problemas y de costes.

- ¿Es uno de los cánceres que más metástasis provoca o es que hay muchos tumores que se detectan ya en estadios avanzados?

-No, no genera más metástasis que un cáncer de pulmón o uno de mama, pero al no hacerse prevención se diagnostican más casos con afección a otros órganos. En colon, el porcentaje de pacientes que son diagnosticados ya con metástasis es de un 20%; es una barbaridad cuando en mama no llega al 8%, y es por la diferencia de adherencia a los programas de cribado.

- ¿La inmunoterapia va a suponer una revolución en este tipo de tumores como lo ha supuesto en otros?

-Hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen lo que llamamos inestabilidad de microsatélites, un defecto en la reparación del daño que tienen del material genético. Los tumores que tienen ese defecto se benefician del tratamiento con inmunoterapia y hacen una respuesta completa, se curan, pero es un porcentaje del 2 o el 3% de los metastásicos. Lo que estamos investigando es cómo conseguir que el resto que no tiene esa alteración en el material genómico sea sensible a la inmunoterapia.

- ¿Y qué importancia tendrá el tratamiento de este tumor a través de la microbiota intestinal?

-La microbiota es muy importante, y lo es porque condiciona la respuesta inmunológica del cuerpo hacia el tumor. Cambiando la microbiota podemos hacer que el sistema inmune sea más eficaz contra el tumor. Es una de las estrategias que se están investigando en esos pacientes en los que no funciona la inmunoterapia de inicio. Mediante dieta, probióticos, y antibióticos se está cambiando la flora bacteriana para hacer más eficaz el sistema inmune y que este ataque al tumor.

- ¿Atacar el tumor con antibióticos?

-Más que antibióticos, probióticos. Es cambiar nuestra flora para que sea favorable al paciente y no al tumor, y que esté activa en su contra.

- ¿Qué papel juega ahí el trasplante de heces?

-Se están haciendo ensayos clínicos en transferencia de heces con personas que sí han respondido a la inmunoterapia y otras que no. A los pacientes que no han respondido al tratamiento, se les trasplantan heces de los que sí han respondido porque tienen una microbiota distinta. Se está viendo a ver si eso cambia la respuesta al tumor.

- Igual que si no se fumara, no habría casi cáncer de pulmón, ¿se podría decir que no habría casi casos de cáncer de colon si prescindimos del tabaco, el alcohol, los alimentos procesados, la carne roja...?

-Y no se olvide del sobrepeso. La obesidad está directamente relacionada con muchos cánceres entre ellos el de colon, que es una inflamación crónica. Si hacemos ejercicio y evitamos fumar y tomar esas sustancias que dañan, ¡fantástico!

- ¿Y en qué porcentaje se podrían rebajar los casos si hiciéramos lo que debemos?

-Si combinamos dieta y ejercicio, que es prevención primaria, con la secundaria, que sería el programa de detección precoz a través del cribado, la mitad de los cánceres de colon no existirían. Las políticas de prevención son, sin duda, las más rentables.

- ¿Por qué se nos ha olvidado algo que los antiguos tenían tan claro, que somos lo que comemos?

-Debemos incidir en que la dieta debe ser variada y sana. El que come hamburguesa todos los días y cena filete es una barbaridad. Hay que comer frutas y verduras y productos que ayuden a evitar la malignización de la mucosa. Hay que evitar no solo la carne roja, sino la carne roja quemada, esas chuletas.... Las personas más longevas generalmente no son obesas, no fuman y comen de forma equilibrada y lo justo y hacen ejercicio. La combinación haciendo esto es que viviremos más y con más calidad. Pero el obeso desarrolla hipertensión, diabetes, artrosis... las cosas se van complicando con los años.

- ¿Hay comparativas sobre la tasa de incidencia de este cáncer en países con distintas dietas?

-Hay comparativas y datos interesantes. Por ejemplo, los países asiáticos. Cuando el japonés o el chino acostumbrado a su dieta se va de repente a Estados Unidos con su familia, por ejemplo, solo tiene que pasar una generación para tener la misma incidencia de cáncer de colon que los americanos, y ahí no es por un problema del material genético, que es el mismo, sino por las costumbres adoptadas: la manera de comer y el sedentarismo. No hay ejemplo más claro.

- Los expertos se quejan del reparto de fondos para investigar el cáncer, ya que no se corresponde con la letalidad de los tumores. ¿Hay niñas bonitas en esto de la investigación oncológica?

-Sí, hay tumores que están más de moda y que son objeto de más financiación porque las campañas que se hacen para recaudar fondos son más "vendibles". El cáncer de mama es el paradigma. No digo que no haya que seguir investigando, pero lo mismo se tendría que hacer con todos. Hay una desproporción obvia de inversión en estas enfermedades. Por ejemplo, el pobre cáncer de páncreas que, pese a que el 95% de pacientes diagnosticados se mueren, no recibe los mismos fondos para investigar que una enfermedad, como el de mama, en la que se cura el 90% de afectados. Tengamos un poco de sentido común. No quiten dinero para investigar el cáncer de mama, pero incrementen la dotación en aquellos tumores que tienen una letalidad mayor. En páncreas, de hecho, estamos como hace tres décadas se estaba en mama o en pulmón, todo es quimioterapia y no hay medicina de precisión; necesitamos evolucionar.