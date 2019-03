"¿Irme a Hollywood? No me interesa; no me da ni para analizarlo"

A sus 39 años, el actor y realizador Raúl Arévalo se ha convertido en una de las piezas fundamentales del cine español.

A su talento como intérprete, plasmado en filmes como Gordos -por el que recibió un Goya-, Primos, Los girasoles ciegos, Siete mesas de billar francés y La isla mínima, se suma su certera mirada como realizador, que materializó en el thriller Tarde para la ira, su debut como director, que le valió otro Goya.

- ¿Coincidió con Banderas en Dolor y Gloria , la película de Almodóvar en la que participa?

-No hemos coincidido, en la película hago un pequeño cameo y no coincidí con él.

- ¿Y cómo ha sido volver a trabajar con Almodóvar en una película, además, en la que expone parte de su biografía?

-No es su biografía ni mucho menos, pero sí que hay mucho de él. Lo hace en todas las películas y aquí lo hace de una forma más evidente. Estuve dos días rodando para este cameo que he realizado y me produjo mucha ilusión tener una nueva oportunidad de trabajar con él. Y con Penélope Cruz, con la que no había trabajado antes.

-Ha vuelto a coincidir con Antonio de la Torre en El plan . ¿Cómo ha sido este duelo interpretativo?

- Terminamos hace una semana de rodar El plan, una película que hemos hecho en tres semanas. Estamos muy contentos con el resultado, hemos disfrutado mucho, pero ha sido muy intenso también estar tres semanas encerrados los dos. Nos queremos mucho pero también nos peleamos a veces.

- ¿Han tenido ganas de perderse de vista el uno del otro?

-Sí, bueno, hay que tener en cuenta que se ha rodado casi todo en una casa de ochenta o noventa metros cuadrados junto con un equipo de treinta y tantas personas. Había días en los que a las ocho de la tarde, cuando ya llevábamos once horas de jornada, con el calor, el olor, las luces..., pues que te daban ganas de irte a tu casa, tomarte un paracetamol y no ver a nadie. Pero luego, cuando hemos terminado el rodaje nos hemos dado cuenta de lo intenso y a la vez lo bonito que ha sido todo y cómo lo hemos disfrutado.

- ¿Celebró con Antonio de la Torre su Goya a mejor actor por El reino ?

-Lo del Goya fue justo antes de entrar a rodar El plan. Y he estado tres semanas con él celebrando el Goya.

- ¿Tiene ya las bases de lo que será su segunda película como director?

-Estoy escribiendo. Lo bueno de mi productora es que al no tener plazos, me puedo permitir hacer trabajos como actor y mientras tanto intentar rematar el guion de la nueva película y luego ponerme a dirigirla en cuanto pueda. Y en ello estoy.

- ¿Repetirá con un thriller?

-No, no es un thriller. No te sé decir. Me cuesta todavía encajarlo en un género.

- ¿Qué opina del impulso de las nuevas plataformas online de cine?

-Que ofrecen más trabajo. Cuantas más opciones para hacer cine pues más trabajo habrá, tanto para los actores como para los directores y para todos los que se dediquen a este oficio.

- Los exhibidores aseguran que esto podría acabar con las salas. ¿Cree que podría llegar ese día?

-No lo sé. Soy un amante del cine, pero es cierto que la gente va cada vez menos a las salas. ¿Si no existiera Netflix iría más gente al cine? No lo sé, la verdad. Todo va tan rápido... Las nuevas generaciones, la gente de veinte años, ven Netflix. Pero es que los de catorce ven YouTube. Y es que ahí me pierdo. Supongo que el cine será cada vez más minoritario, no lo sé. Ojalá no desaparezca. Soy de Móstoles y al parecer es la localidad de España con mayor número de habitantes, unos 280.000, que no cuenta con ninguna sala de cine. ¡No hay ni un cine en Móstoles!

- ¿Se mudaría a Los Ángeles si Hollywood le tendiese la mano?

-No me interesa. No me da ni para analizarlo.