Claves para un San Juan seguro

La celebración de San Juan en A Coruña se acerca y es momento de saber qué normas imperarán para organizar churrascadas, sardiñadas y hogueras, y disfrutar de la fiestas con seguridad. El Ayuntamiento, a través del bando anual de San Xoán, difundido ayer, marca las directrices que deberán guiar el festejo entre el 15 y el 1 de julio.

▶¿Se necesitará permiso del Ayuntamiento para hacer sardiñadas y churrascadas? Para poder realizar sardiñadas y churrascadas al aire libre desde el 15 de junio al 1 de julio y entre las 13.00 y las 16.00 horas y de las 20.00 hasta la medianoche, solo se necesitará avisar con 24 horas de antelación al Concello, que exige plazos más largos el resto del año. En la propia noche de San Juan, de forma excepcional, no será necesario avisar.

▶¿Qué medidas de seguridad se tendrán que cumplir para hacerlas? Deberá guardarse una distancia de seguridad con elementos combustibles o cualquier tipo de vegetación y dejar libres las calles para que puedan pasar los peatones. El Ayuntamiento recuerda que está totalmente prohibido tapar las sardiñadas o churrascadas con cualquier tipo de material.

▶¿Hay que limpiar la calle cuando se terminen? Para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza, quienes organicen sardiñadas o churrascadas deberán recoger todo al terminarlas, así como dejar las cenizas apagadas. De lo contrario, el responsable, es decir, quien haya presentado el aviso ante el Ayuntamiento podrá ser sancionado.

▶¿Qué normas se deben seguir para hacer las hogueras? Además de disponer un permiso, habrá que proteger el suelo (por ejemplo, con arena) y no podrá faltar un extintor. La altura de las hogueras no podrá superar las medidas que señalen los cuerpos de seguridad y éstas deberán tener una separación, entre ellas, de cinco metros como mínimo. Para la noche del 23 no sea necesaria la autorización, ya que a partir de las 15.00 horas se podrán hacer hogueras en zonas de titularidad pública.

▶¿Hasta qué hora se podrá permanecer en las playas y bañarse? Las playas deberán estar libres a las 06.00 horas tras la noche de San Juan y estará prohibido el baño desde las 22.00 del día 23 hasta las 09.00 horas de la mañana del 24.

▶¿Cómo estará la marea en la noche de san Juan en A Coruña? La altura de la marea y las mareas vivas del año pasado provocaron un dispositivo especial, aunque finalmente no fue necesario desalojar las playas. Este año, según las previsiones, la pleamar será a las 14.00 y a las 02.24 horas, pero con una altura un 30% menor que el año pasado, cuando alcanzó los 1,6 metros.

▶¿Qué medios de transporte público habrá disponibles? El Concello, en colaboración con la Compañía de Tranvías, establecerá un dispositivo especial que consistirá en comunicar la plaza de Pontevedra con los diferentes barrios, a través de líneas de buses especiales desde las 00.30 hasta las 02.30 horas de la madrugada del 24 de junio cada 15 minutos y con servicios especiales nocturnos, el conocido como bus búho, desde las 03.00 hasta las 06.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

▶¿Qué zonas de la ciudad quedarán cerradas al tráfico? El día 23 de junio, no se podrá circular por el paseo marítimo en la zona de las playas de Riazor, Orzan y Matadero desde las 19.00 horas hasta que los servicios de seguridad consideren levantar la prohibición.

▶¿En qué lugares está prohibido hacer sardiñadas y hogueras? Por precaución, no se podrán hacer ni sardiñadas ni hogueras en la calle del Oleoducto, el parque de Bens, el monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y los alrededores de la Torre de Hércules, incluido el merendero de la cala de las Lapas.

▶¿En qué lugares existe especial peligro de incendio? Hay zonas donde está permitido hacer actividades, pero el Concello avisa de que en ellas se debe tener especial cuidado: la plaza de Azcárraga, San Pedro de Mezonzo, parque de Santa Margarita, la zona frente a la estación de autobuses, la zona con árboles del Barrio de las Flores, el Campo de la Leña, el Campo de Marte y la plaza de Monforte.

▶¿Qué lugares alternativos a estos lugares propone el Concello? Como alternativa a cada uno de estos lugares, el Ayuntamiento recomienda acudir a la zona sin árboles de la plaza de Azcárraga, el otro lado de San Pedro de Mezonzo, el anfiteatro del parque de Santa Margarita, el otro lado de la estación de autobuses, la plaza de As Atochas y en el parque Carlos Casares.

▶¿Qué labor tendrán los cuerpos de seguridad? La Policía Local, los bomberos y los servicios de Emergencias y Protección Civil establecerán refuerzos en sus turnos. Podrán retirar todo tipo de materiales que generen peligro o contravengan las normas municipales, pudiendo destruirlo y sancionar a los usuarios cuando fuera necesario.

▶¿Dónde y cuándo tiene previsto el Ayuntamiento la recogida y reparto de madera? La entrega se hará el mismo día 23 a las 19.00 horas a pie de playa, en Riazor, Orzán y Matadero. A partir de las 19.30 de ese mismo día se podrá bajar al arenal el material para las hogueras que se haya conseguido de otras fuentes. El Concello recuerda que está totalmente prohibido el acceso con recipientes de vidrio a los arenales.

▶¿Dónde se podrá depositar la basura? El concello va a facilitar contenedores y zonas específicas a lo largo de las playas de Riazor, El Orzán y el Matadero para reciclar y dejar las playas lo más limpia posibles. En los mismos puntos de los contenedores se situarán los baños y se repartirá la madera.