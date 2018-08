Trasplante de hígado pionero

Cinco minutos después de que un donante mallorquín de hígado fallezca, de manera programada, una máquina dirigida por un profesional de Enfermería logra "revivir" el órgano que un médico extraerá para que llegue hasta A Coruña, donde está el receptor, en las mejores condiciones. Este procedimiento, que realizó el Hospital de A Coruña el pasado jueves, es pionero en España, por ser la primera vez que el equipo de trasplantes viaja a otra comunidad. Un nuevo hito para el complejo del que ayer dieron cuenta sus responsables, que creen que estarán este año, otra vez, entre los hospitales que más trasplantan

Un médico y un enfermero del Hospital de A Coruña se trasladaron el pasado jueves hasta Mallorca a extraer un hígado de un paciente fallecido de 56 años para traerlo hasta la ciudad y que se lo implantaran a otro hombre, de 45 años, que a día de hoy permanece ingresado en buenas condiciones. Hasta aquí el proceso sería normal para un hospital como el de A Coruña, que suele estar entre los centros sanitarios españoles que más trasplantes realizan. Pero el procedimiento no fue lo habitual. Es la primera vez que en España se da con las condiciones que ayer explicaron los responsables sanitarios: el donante se encontraba en asistolia -los médicos le retiraron el soporte vital de manera programada para que falleciera- y, para conseguir que el órgano estuviera en las mejores condiciones, lo "revivieron" a través del sistema ECMO (Oxigenación de membrana extracorpórea), es decir, una máquina que trasladaron hasta el hospital balear y que extrae sangre y la vuelve a introducir en el hígado para que esté en las "mejores condiciones" para el receptor.

El complejo hospitalario es el primero de España que viaja con este sistema portátil y, además, lo hace posible con menos personal que en otros centros. El responsable de la Oficina de Coordinación de Trasplantes de A Coruña, Fernando Mosteiro, explicó que él mismo y el enfermero de la misma oficina, Alejandro Montero, son capaces de completar todo el procedimiento, mientras que en otros centros dependen de otros servicios y, por lo menos, de otros tres profesionales sanitarios. El nivel de especialización les ha permitido realizar, con este sistema, cinco operaciones de este tipo en Galicia -dos en Ourense, dos en Lugo y una en Vigo-, y, llegado el momento, se plantearon salir de la comunidad autónoma. "Trasladamos a la Organización Nacional de Trasplantes que estábamos dispuestos a movernos por España", añadió Mosteiro, que apuntó que la de Mallorca fue la primera oportunidad de testar el sistema con un viaje de por medio.

El profesional de Enfermería explicó cómo maneja el dispositivo, justo después de dejar pasar cinco minutos tras el fallecimiento del paciente. La máquina se usa, dijo, para "revivir el órgano del paciente" a través de un sistema de renovación de sangre oxigenada durante dos horas, para ver, añadió, la "viabilidad" del órgano. Pese a que todo el proceso en Mallorca transcurrió con normalidad, y con mucha expectación por parte de los profesionales baleares, relató el enfermero, el problema, finalmente resuelto, llegó con el traslado del órgano. El avión, de solo cinco plazas, tuvo que sortear una gran tormenta ubicada encima de Valencia, donde se llegaron a registrar, en la madrugada del jueves al viernes, 15.000 rayos.

Gracias a la "pericia" del piloto, destacó, pudieron llegar hasta A Coruña y realizar la implantación del órgano al paciente ingresado en el hospital. A las cinco de la mañana del viernes, explicó, comenzaba la operación, y a las ocho el hombre ya estaba en Cuidados Intensivos. Al día siguiente, fue subido a planta, donde se encuentra a día de hoy, aún en recuperación, pero en buenas condiciones.

Fue en 2012 cuando la legislación española permitió actuar en pacientes con graves daños cerebrales cuyos familiares no querían mantenerlos con vida de manera artificial. Y cambió, para mejor, la capacidad de contar con órganos en mejores condiciones para ser trasplantados. "Antes de ese momento realizábamos la extracción y obteníamos órganos suficientes, pero no magníficos", relató el responsable del programa de trasplante hepático de Hospital, Manuel Gómez.

Ahora el donante muere, pero al ser de manera controlada, los órganos se pueden recuperar y mantener en buen estado y están en "condiciones muy buenas", mejores que cuando la persona fallece por muerte cerebral. En A Coruña la mitad de los órganos que se trasplantan, afirmó el médico, ya son de este tipo de donantes. Además de conseguir mejores órganos, que ofrecen mayores expectativas a los receptores, también se acortan las listas de espera.

"Ahora es muy corta: se trasplanta un hígado antes que se hacen algunas operaciones de vesícula", advirtió Gómez, que afirmó que en algunos casos los pacientes consiguen un nuevo hígado con el que sobrevivir en la misma semana que entran en lista de espera.

En el futuro, avanzó Fernández, todos los hospitales de España contarán con el sistema EMCO, pero, a día de hoy, requiere una especialización de profesionales con la que no todos cuentan. El director de procesos asistenciales comentó que ya hay equipos de este tipo en Madrid o Andalucía pero que no salen de sus comunidad autónomas. Es más, comentó que en Europa no es habitual viajar fuera de un territorio concreto y que, donde sí que es más habitual, es en Estados Unidos por su gran extensión. "Será el futuro para conseguir órganos en las mejores condiciones", auguró. Mientras, en el complejo coruñés ya están preparados para poder ir a buscar un órgano, de tipo abdominal, que son los que aceptan este tipo de técnica, donde esté el donante. Un avance más en un servicio que, de por sí, ya es pionero en España y, parece, lo seguirá siendo.