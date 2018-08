¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Charla de Juan Durán sobre ´O arame´

20.00 horas. El compositor Juan Durán imparte un coloquio por el décimo aniversario de su obra O arame, la primera ópera gallega del siglo XXI, que se proyectará tras la charla.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Taller sobre el sonido en el Muncyt

El Muncyt organiza en dos pases, a las 13.00 y a las 18.30 horas, un taller sobre el sonido, en el que los más pequeños podrán experimentar para conocer sus características.

Muncyt

Plaza del Museo Nacional, 1

►Concierto de Zenet con ´43 Gira en Kasas´

19.00 horas. El artista malagueño da un concierto como parte de la gira 43 Gira en Kasas, en el que interpretará los temas de su último trabajo discográfico, Si sucede, conviene.

Lugar desconocido

►Presentación de la marca Edición bolsillo

20.30 h. La gestora cultural del taller No Importa, Mónica Borrás, presenta su marca de camisetas Edición bolsillo. La jornada contará con la presencia de los poetas que las ilustran.

No Importa

San Andrés, 46

►Fiestas en el barrio de Monte Alto

Desde las 17.30 h. Las fiestas de Monte Alto empiezan con el show de Títeres Falcatrúa, Cé Orquestra Pantasma y Desincronacidas. También habrá juegos tradicionales.

Campo de Marte

►Festa do Apego no Centro Ágora

Arredor de 400 nenos forman parte hoxe do programa Apego, un proxecto pensado para a socialización temprana na lingua propia

►V Feria de Cervexa Artesá

Productores de cerveza artesana muestran sus productos en la Plaza de Azcárraga.

Todo el día

►Espectáculo de ilusionismo con el Mago Román

El Mago Román protagoniza en el Marineda City su espectáculo Labirinto de ilusións, un show de magia con tintes de comedia.

19.00 horas



Sábado

►Concierto de Glitchgirl y Esteban y Manuel en el Playa

Glitchgirl y Contenedor de Mierda actúan mañana en el Playa Club, en el que compartirán escena el domingo con Esteban y Manuel

22.30 horas

►Actuación del grupo Radio Océano

El grupo que abría en los 80 la escena coruñesa del rock and roll, Radio Océano, comparte su música en el Campo de Marte.

23.00 horas

►V Feria de Cervexa Artesá

Productores de cerveza artesana muestran sus productos en la Plaza de Azcárraga.

Todo el día

►Tiruleque presenta ´Outro que tal baila´

El grupo Tiruleque presenta en el Campo de Marte su nuevo disco, Outro que tal baila, en el que mezclan música tradicional y folk.

22.00 horas

►Mercadillos urbanos y música

Los Mercadillos urbanos empiezan en la Plaza de la Constitución, en la que también habrá magia y música.

Desde las 12.00 horas

►El humorista Moncho Borrajo estrena mañana en Palexco '¡Qué miedo, Mamá!

De los 46 años que el cómico lleva sobre el escenario, será la primera vez que salga a las tablas en la piel de una mujer

Domingo

►Concierto de Glitchgirl y Esteban y Manuel en el Playa

22.00 horas

►Tarde de djs en el Festival Arty!

Arty! continúa en Moom 57 con la música de artistas como el dj Luiccidrum y el performer Pablo Méndez.

Desde las 16.00 horas

►V Feria de Cervexa Artesá

Productores de cerveza artesana muestran sus productos en la Plaza de Azcárraga.

Todo el día

►Mercadillos urbanos y música

Los Mercadillos urbanos empiezan en la Plaza de la Constitución, en la que también habrá magia y música.

Desde las 12.00 horas



Citas de interés en la comarca

►Alquimia Inline organiza esta tarde una ruta temática en patines en Betanzos

►Motoleiros organiza el fin de semana un Encontro de Motos Clásicas