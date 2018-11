El alcalde pide a Feijóo tramitar la intermodal de urgencia

El Gobierno local informó ayer de que el alcalde, Xulio Ferreiro, prevé reunirse el próximo martes con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para, entre otras cuestiones, trasladar la necesidad de que la tramitación urbanística para la aprobación del proyecto de la estación de autobuses, competencia de la Xunta, y de los accesos, cuyo proyecto es municipal, se lleven a cabo por la vía de urgencia, según una ley de 2016 que permite acortar plazos par proyectos de excepcional interés, "un recurso que está en manos del Gobierno autonómico".

"Después de que la conselleira Ethel Vázquez ofreciese una rueda de prensa en la que indica que las obras no podrán empezar hasta 2022 o 2023, por lo que no terminarían en 2025 en el mejor de los casos, se debe pedir al presidente gallego agilidad y diligencia, así como la lealtad institucional que, lamentablemente, la titular de Infraestruturas no demostró hasta ahora con este tema", señala en una nota Ferreiro, que recuerda que esta tramitación se aplicó en el resto de ciudades y que, recientemente, se anunció un acuerdo con Ourense para tal fin.