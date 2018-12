¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Cine francés en el Fórum Metropolitano

Ma petite interprise es el título de la película francesa que se proyecta hoy en el Fórum Metropolitano, a partir de las 20.30 horas en la sala Fernando Rey.

Fórum Metropolitano

Calle Río de Monelos, 1

►Nueva edición de la Feira de Arte Galega

La undécima edición de la Feira de Arte Galega abre sus puertas de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.30 horas en el hotel NH con más de 1.500 obras de artistas gallegos.

Hotel NH

Calle Juan Flórez, 16

►Los ferrolanos Superglú, en Bâbâ Bar

El grupo ferrolano de indie pop Superglú actúa esta noche a las 22.00 horas presentando sus temas propios alegres y enérgicos. La entrada cuesta cinco euros.

Bâbâ Bar

Calle José Luis Pérez Cepeda, 23

►Jazz con Gabriel Peso Trío y su 'Travesía'

Gabriel Peso Trío, formado por piano, batería y contrabajo, presentan su nuevo trabajo Travesía en un concierto que arrancará a las 22.00 horas en el Jazz Filloa.

Jazz Filloa

Calle Orzán, 31

►Sigue el Fanzine Fest con cuatro conciertos

Fatfish, The Panic Room, Grobas y Carl Finlow actúan hoy, a partir de las 19.00 horas, en la Fundación Luis Seone dentro del festival FanzineFest_18.

Fundación Luis Seoane

Calle San Francisco, 27

►Galicia en las obras de 50 artistas

La Galería Artby´s inaugura hoy una muestra con obras de 50 artistas clásicos y modernos que reflejan Galicia con sus pinceles. El acto será a las 20.00 horas.

Galería Artby´s

Calle San Andrés, 122B

►El grupo Fears Away presenta su disco

El grupo de metalcore Fears Away presenta su nuevo disco Beyond Reflections hoy en un concierto que arranca a las 22.00 horas en la Mardi Gras.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Concierto de la Garufa Blue Devils Bigband

La banda residente del Garufa, la Garufa Blue Devils Bigband ofrece esta noche concierto, a partir de las 22.30 horas con un precio de 10 euros que incluye consumición.

Garufa Club

Calle Riazor, 5

►Actividades navideñas en María Pita

►La Gala Torrente Ballester llega un año más a la ciudad con un espectáculo sobre la trayectoria vital y literaria del autor



Sábado

►Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquita en el Palacio de la Ópera

►Actividades navideñas en María Pita

►Última jornada del FanzineFest

La Sala O Túnel acoge este sábado la última jornada del FanzineFest_18 a partir de las 18.00 horas con Músculo, Pina y Posthuman, entre otros.

Sala O Túnel

Francisco Pérez Carballo, 2

►Concierto de blues rock coruñés

La formación de blues rock coruñés The Carallans presentan este sábado, a las 22.00 horas, temas clásicos y propios en el Bâbâ Bar.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 26

Domingo

►Actividades navideñas en María Pita

►Homenaje a la voz de Sito Sedes

A las 20.30 horas arranca en el Colón el homenaje de la ciudad a Sito Sedes, el que fuera cantante de la orquesta Los Satélites.

Teatro Colón

Avenida de La Marina, 7A

►Concierto en favor de Boanoite

Los alumnos de David Gayoso ofrecen a las 20.00 horas, un concierto en favor de Boanoite.

Garufa Sala

Calle Riazor, 5