¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 15 de diciembre de 2018

12.00 horas. Los miembros de Igualarte ofrecen en Afundación una actuación de música tradicional gallega fusionada con su estilo personal. El directo está enmarcado en la muestra Sonoro empeño.

12.30 horas. La creadora coruñesa Susana Sanromán visita la Fundación Seoane para hablar de su fotolibro Distopía, editado por Brit Es. En el acto, la artista realizará la performance Waste or not to waste.

12.30 horas. La Agrupación Musical Albéniz y su Escuela de Música Severiano Estévez dan un concierto con motivo de las fiestas navideñas en la Iglesia de Santo Domingo.

18.00 horas. La Fundación Barrié celebra el centenario de Milagros Porta Siso, intérprete y directora con las actuaciones de la Coral Polifónica El Eco, el Grupo Vocal EntrElas y el pianista Maurizio Polsinelli.

19.30 horas. La Agrupación Astronómica Ío organiza en la Casa de las Ciencias la charla Astronomía accesible, o no me chilles que no te veo, impartida por la trabajadora del observatorio de Valencia Amelia Ortiz-Gil.

21.30 horas. Petit de Carl Eril, el grupo de Joan Pons, presenta en Le Club de la mano del ciclo Son Estrella Galicia las canciones de su último álbum, una trilogía de EPs llenos de sus clásicos ritmos folk-rock.

22.30 horas. La banda estadounidense The Trongone Band llega desde Virginia a la sala Mardi Gras, donde interpretará su repertorio de temas de rock americano.

22.30 horas. Los Hot Chocolate protagonizan en el Garufa Club un concierto alrededor de los sonidos de Nueva Orleans, en el que mezclará el jazz, el swing, el dixieland y el rhytm and blues.