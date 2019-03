El transporte metropolitano y los coches eléctricos como solución a la movilidad

Los retos de la movilidad en las ciudades siguen creciendo, lo que obliga a mover pieza a administraciones y entidades privadas, siempre con el ciudadano como protagonista. La búsqueda de soluciones no es fácil y no existe una fórmula única para acabar con el amplio número de vehículos en circulación y la contaminación que esto genera. "Cada ciudad necesita su solución según las necesidades de sus ciudadanos", opina el gerente de Ferrovial Servicios, Manuel Docampo.

Aunque en A Coruña existe un impulso importante al transporte público, que es utilizado por 22 millones de personas en un año, todavía hay mucho camino que recorrer. Así lo entienden los expertos en movilidad, que coinciden en que el futuro es el "transporte metropolitano", aunque hay quien apuesta por la bicicleta o los nuevos vehículos de movilidad personal, como patinetes.

"La tarjeta única de transporte fue fundamental. Un paso enorme que se dio hace diez años. Lo siguiente es que el servicio se gestione en un consorcio único con la Xunta", expone el concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, que apunta que "la ciudad ya no acaba en A Pasaxe". "El 90% de los trayectos del área metropolitana son en coche privado", informa el edil, que apunta además que la "ocupación es mínima". "La mayoría de coches lleva uno o dos pasajeros como mucho", añade.

El director del departamento de Derecho Público de la Universidade da Coruña, Santiago Roura, también apoya la creación de ese ente único pero recuerda que "Barcelona es un ejemplo a seguir en cuanto a área metropolitana". Apunta que lo importante son las "alternativas" que se dan al usuario. "La solución no es que los buses de otros sitios, como Sada, entren hasta A Coruña sino que deje a los viajeros en un lugar en el que haya otros buses a otros destinos, bicis, patinetes, taxis o coches de alquiler", analiza, mientras que Manuel Docampo propone "los aparcamientos disuasorios" como iniciativa para disminuir la densidad de tráfico en el centro de la ciudad.

El caso es que el ciudadano comprenda que "no solo es cuestión de comodidad", explica el director general de Emvsa, Jaime Castiñeira. Pero para conseguirlo, también las administraciones tienen que dar un paso adelante. "Un autobús urbano tienen que tener muchas paradas pero si va más allá, no. Tiene que ser competitivo en tiempo", expone Grandío. Estos profesionales coinciden en que un usuario, a día de hoy, prefiere desplazarse en su coche particular hasta otro punto fuera de A Coruña porque de otro modo, en transporte público, el viaje es "largo y lento". Una situación que es necesario revertir. Ya no solo por perseguir una movilidad sostenible sino porque hay un cambio en la sociedad que hay que aprovechar. "Hay mucha gente joven sin carnet de conducir. Eso quiere decir que algo está cambiando. La digitalización también permite la integración del transporte público y eso hace la vida más fácil", manifiesta el director de Mercados Estratégicos de Ferrovial Servicios, Alfonso Díaz del Río, quien, basándose en su propia experiencia como profesional en este ámbito, expone que la clave está en "las infraestructuras y las nuevas tecnologías".

Este mismo año, el pasado mes de febrero, el Gobierno local rebajó en diez céntimos la tarifa del billete de autobús. El viaje ordinario ha pasado de 1,30 a 1,20 euros. Los menores de 13 años tienen viajes gratuitos y hay transbordo universal. Una decisión que se tomó de manera unilateral ya que la Compañía de Tranvías no aceptó dicha rebaja al entender que se estaba incumpliendo el convenio colectivo.

Con ejemplos como Madrid y Barcelona, Díaz del Río nombra los "aparcamientos, el transporte inteligente y los centros de carga para los coches eléctricos" como puntos a tener en cuenta para mejorar la movilidad en una ciudad. Pero el transporte público, o "transporte de masas" como le gusta llamarle, "hay que complementarlo". Ahí es donde aparecen los últimos avances. Ferrovial ha implantado Zity en la capital madrileña. Un servicio de carsharing eléctrico que basa su modelo de negocio en el alquiler de vehículos eléctricos por minutos. "Parecía que los coches eléctricos estaban lejísimos pero no. Hay que avanzar buscando el bien del ciudadanos y con la colaboración público-privada", apunta Docampo. Sin embargo, añade Jaime Castiñeira, es necesario "adecuar este vehículo a la ciudad porque si no es inviable". Se refiere, en especial, a las zonas de carga disponibles. "El usuario tiene que tener la seguridad de que va a ser la alternativa definitiva porque es una inversión muy gorda", señala el director general de Emvsa. Santiago Roura también opina que hay que dar "facilidades" a aquellas personas que inviertan en un coche eléctrico, porque "si no solo lo comprarán aquellos que puedan tener un cargador en el garaje".

Una de las soluciones para acabar con ese miedo es la implicación de las Administraciones públicas. Lo explica el director de Mercados Estratégicos de Ferrovial: "Hay que fomentar el coche eléctrico con contratos con la Administración pública. Si necesitan una flota, que compren estos vehículos. Eso acabará con el desconocimiento". Roura propone, también, la habilitación de " parkings con cargadores gratuitos aunque sea por tiempo limitado". Es una nueva realidad en la que también hay sitio para los nuevos vehículos de movilidad personal, como el patinete eléctrico, que cada vez está más presente en todas las ciudades. Alternativas que surgen por las "necesidades del usuario", que "cambian de un día a otro", según Manuel Docampo, mientras que Santiago Roura expone que es "importante multiplicar las posibilidades" de transporte urbano para dar "alternativas" al usuario.

En este apartado, sin embargo, hay una problemática: la legislación. Existe un debate sobre por dónde deben circular estos patinetes, si por la carretera, la acera o el carril bici. En cada ciudad, su uso es diferente. "Es complicado pero hay que buscar un objetivo común para mejorar la movilidad", apunta Alfonso Díaz. El concejal de Mobilidade Sostible revela que las Administraciones locales se enfrentan a "una dificultad tremenda" para legislar el uso del patinete eléctrico. "La Dirección General de Tráfico se comprometió a establecer unas directrices. Una normativa homogénea. Porque si cada Ayuntamiento lo legisla a su manera, puede pasar que una persona vaya en patinete de A Coruña a Oleiros y de un sitio a otro las normas cambien y la circulación no sea legal", manifiesta.

Pese a todo, el uso del patinete lo determinará el propio usuario. "A lo mejor viene una empresa y pone 100 patinetes y no se usan. Entonces lo quita y a por otra cosa. Lo importante es que se arregle la movilidad del ciudadano", analiza el director de Mercados Estratégicos de Ferrovial.

Esta apuesta, además de centrarse en dar alternativas al usuario, permite ofrecer medios de transporte "sostenibles" y contribuir a frenar el cambio climático. "Hay una apuesta por el medio ambiente", reconoce el gerente de Ferrovial en A Coruña.

En este sistema de medios de transporte sostenibles juega un papel importante la bicicleta. El Concello ha desarrollado una nueva red de carril bici que ha ampliado los 16 kilómetros que había disponibles hasta los 34 kilómetros. Emvsa, empresa de la que es director general Jaime Castiñeira, ofrece además el servicio de BiciCoruña, que cuenta con casi 200 bicicletas en las calles coruñesas. "Se le dan entre seis y siete usos diarios. Eso es muchísimo. El 51% son hombres y el 49% restante son mujeres. Está muy igualado", analiza Castiñeira, a lo que Alfonso Díaz apunta que son "números similares a los de Barcelona", donde la bicicleta tiene siete usos diarios. El servicio de BiciCoruña, por tanto, no solo necesita una ampliación de su flota sino también de estaciones, para cubrir más puntos de la ciudad. Lo "ideal" sería "una parada cada 500 metros".

Sin embargo, no todos han recibido con los brazos abiertos la ampliación del carril bici. El edil de Mobilidade Sostible explica que "se han retirado plazas de aparcamiento en la avenida de Linares Rivas", lo que ha "perjudicado" a algunos vecinos. "Lo que sí es cierto es que todos ganamos en salud pública", afirma Daniel Díaz, quien asegura que la irrupción de la bicicleta "hace que el tráfico sea más fluido" por el centro de la ciudad. Algún viandante todavía no está acostumbrado a convivir con la bicicletas. "Por eso hemos puesto pasos de peatones y señales de prioridad peatonal", expone Díaz Grandío, refiriéndose al carril bici del paseo marítimo.

Los expertos en movilidad opinan que la integración de estos medios a la vida diaria es también una "cuestión de educación". Jaime Castiñeira recuerda que "ya no caben los coches" y que es fundamental que el ciudadano "no piense que solo puede aparcar delante de casa". Manuel Docampo reconoce que "hace diez años nadie se habría imaginado que ahora habría sitio para patinetes, motos eléctricas o coches compartidos".

Como última pieza del puzle de la movilidad se encuentra el tren, sobre el que caen numerosas quejas por su lentitud en el territorio gallego. El concejal de Mobilidade Sostible asegura que "no puede ser que el tren de A Coruña a Ferrol tarde lo mismo que de A Coruña a Vigo". "Además, en el trayecto a Ferrol se para en Betanzos. Lo que supone hacer una inversión de la marcha y cambiarse de tren, en lo que se invierten más de 15 minutos", critica. El avión también tiene un hueco en el sistema de medios de transporte, pero más orientado al turismo que a la vida diaria.