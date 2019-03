El proyecto del tren al puerto exterior está pendiente del estudio del enlace de Uxes

El proyecto constructivo del enlace ferroviario del puerto exterior, que debía estar terminado en noviembre de 2017, todavía está pendiente de que se elabore el estudio informativo que determinará si es posible conectar este ramal con la red nacional en la estación de Uxes. La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, declaró ayer en A Coruña que el proyecto constructivo está "prácticamente terminado", pero que antes será necesario que la Secretaría General de Infraestructuras concluya el trabajo sobre la conexión de Uxes, que sustituiría a la inicialmente proyectada en Vío.

Pardo de Vera detalló que el estudio informativo tratará de "regular lo mejor posible la entrada de las mercancías desde el puerto a la red general" y destacó que esta última "tiene un tráfico de viajeros importante", ya que se trata del Eje Atlántico gallego, a lo que añadió que la conexión con la red estatal "probablemente" se efectúe a través de las vías del antiguo trazado ferroviario, ahora en desuso, hasta enlazar con la estación de Uxes, proyecto sobre el que trabajan los técnicos.

Uxes era el lugar en el que se produciría la conexión con el ramal al puerto exterior en el trazado que había seleccionado inicialmente el Ministerio de Fomento y que se desechó por la amplia contestación social que generó en Arteixo.

Mientras no se cuente con ese estudio informativo no será posible licitar las obras del ramal, cuyo coste se estima en 140 millones de euros y del que todavía se desconoce qué organismo se hará cargo del mismo. El proyecto constructivo se licitó en febrero de 2016 y se adjudicó en julio de ese año, aunque no se formalizó hasta septiembre. El plazo de entrega era de 14 meses, por lo que tendría que haberse completado antes de que terminase 2017.

Durante el proceso de elaboración de ese estudio informativo se aprobó de forma definitiva el del trazado que seguirá el enlace entre punta Langosteira y Vío, publicado en febrero de 2018. En abril de ese año, el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y la Xunta firmaron un protocolo sobre la financiación de las obras del puerto exterior que incluía el compromiso de licitar las obras de la conexión ferroviaria en el primer semestre de 2019 y su financiación mediante un acuerdo entre el organismo portuario estatal y Adif.

Pero cuando se produjo el cambio en el Gobierno central se desveló que Adif no había sido consultado sobre esa iniciativa y que no existía ningún plan para costear esa infraestructura. Posteriormente se conoció que se pretendía modificar el punto de conexión con la red general, lo que demorará la conclusión del proyecto constructivo del ramal a Langosteira.

La presidenta de Adif se pronunció también ayer sobre la posibilidad de que se implante un servicio ferroviario de cercanías en Galicia y recordó que hasta el momento esta zona no está declarada como "núcleo de cercanías", lo que impide que se ponga en marcha. Pardo de Vera dijo que el ferrocarril en la comunidad "probablemente" no tenga las frecuencias necesarias, "sobre todo en la parte Ferrol-Betanzos-Ortigueira", de la que señaló que es "la menos optimizada".

La responsable del organismo informó que existe un plan de recuperación de esa línea pero que "cualquier cambio de trazado", entre los que incluyó el que se estudia para acortar el viaje entre A Coruña y Betanzos "es competencia del secretario general de Infraestructuras", ya que Adif solo se responsabiliza de la infraestructura ya existente.