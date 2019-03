"Parece que el legislador siempre va por detrás de los cambios sociales"

Pilar Cortizo es la codirectora de la cuarta edición de la Jornadas de Derecho de Familia, que organiza el Colegio de Abogados y el Consello da Avogacía Galega. Los próximos días 29 y 30, en Afundación, un centenar de juristas se centrarán en el papel de los menores en estos procesos.

¿Los niños son los más perjudicados en estos casos?

Nos preocupa muchísimo proteger al menor, preguntar cuáles son sus preferencias... Pero hay que hacerlo de una manera que no se sienta víctima de estos procedimientos o atacado.

Entiendo que se requieren grandes dosis de sensibilidad.

Hay que tener unas habilidades especiales porque hay un componente emocional muy fuerte. Debatiremos cómo tratar a los menores porque, después, el cómo se sientan es algo que van a arrastrar toda su vida. Hoy por hoy hay muchas rupturas y hay que saber tratarlos, hacerlo adecuadamente. La familia es el núcleo de la sociedad y si no funciona, si se atasca, repercute en toda la sociedad.

Uno de los temas de la jornada será la exigencia de que haya una regulación especial de las ejecuciones de resoluciones.

Lo que pedimos es que sean más ágiles y más efectivas. Lo que no puede ser es que una persona incumpla el pago de una pensión alimenticia o los gastos extraordinarios a costa del otro progenitor y que tengamos que estar meses o años esperando para recuperar esas cantidades. No es posible. Tiene que haber una justicia y unos mecanismos más ágiles en este sentido.

¿Afecta solo a aspectos económicos?

No, estamos hablando de la ejecución dineraria y de la ejecución también de las comunicaciones y estancias del progenitor con sus hijos. Tiene que haber algo más efectivo porque ahora mismo la resolución pueden llegar en otro año y ya no tiene sentido. La demora siempre perjudica y crea mala relación y no lleva a nada bueno. Eso está claro. Cuando un tema no se resuelve en un tiempo adecuado y rápidamente va erosionando y aquí hay un tema de emociones y va subiendo la temperatura. Perjudica las relaciones entre los cónyuges y también a los hijos.

También hablarán de las uniones no matrimoniales.

Sí, porque no están reguladas. Vamos a tratar esas nuevas realidades que van surgiendo y que no están previstas en la ley y es bueno que se vayan identificando. Ahora, de momento, la jurisprudencia va por delante de la ley. En la convivencia de hijos de varias relaciones, en los alimentos de hijos mayores de edad, cuando el hijo no tiene relación con su progenitor? en todo esto, la jurisprudencia va por delante de la ley y lo que queremos es que el legislador sea consciente y regule esas nuevas realidades familiares surgidas en los últimos porque nos llevará a la seguridad jurídica. El resto es inseguridad y que tenemos que esperar a lo que nos diga un juez y puede que en Aragón diga una cosa y en Galicia, otra.

Uno de los ponentes es el magistrado José Antonio Seijas, que dictó sentencias de este tipo, novedosas.

Sí, este magistrado fue creando jurisprudencia y fue adaptando el derecho de familia a la realidad social. Fue el que dictó sentencia alrededor de 2011 en cuanto a que el régimen preferente debía ser la custodia compartida frente a la exclusiva o monoparental. Pero lo que nos está pasando es que, aunque hay doctrina del Tribunal Supremo, algunos juzgados que son muy reacios cuando se dan las circunstancias propicias. Hay que ver el interés del menor y lo que mejor le puede venir a él. Por eso también es importante la especialización de los equipos psicosociales, que tengan en cuenta en cada caso lo mejor para el menor.

¿Habría que hacer una revisión calmada de las leyes que afectan a este ámbito?

Sería lo deseable, en este y en todos los ámbitos, que se mirara por el interés general y que se adapten las leyes a la situación del momento. También tenemos que saber a través de qué mecanismos debemos gestionar estos casos, porque tenemos la mediación y en familia es muy efectiva.

¿La sociedad ha cambiado más rápido que las leyes?

La sociedad ha cambiado en muy pocos años, ha dado un giro tremendo. Y, por ejemplo, la ley de divorcio, del año 81, aunque ha habido modificaciones, no se ha adaptado. Parece que el legislador siempre va por detrás y sería bueno que se afrontara la realidad y que nos diera herramientas para gestionar bien todos estos asuntos.