Cuentas denuncia que una empresa ejecutó un trabajo para el Puerto antes de adjudicarlo

El informe que ha detonado que el Tribunal de Cuentas haya comenzado un juicio contable a las obras del puerto exterior incluye diversas anomalías o actuaciones contrarias a la legislación en diversos procedimientos de contratación. Específicamente, el órgano fiscalizador apunta a una empresa a la que la Autoridad Portuaria adjudicó trece encargos por valor de 2,3 millones de euros. Reprocha que uno de los contratos se ejecutó tres días antes de adjudicarlo, que siete del total de procedimientos se realizaron de manera directa, sin abrirlos a otras compañías, y que incluso asumió unas labores que podrían ser incompatibles dentro de la ley por haber redactado las condiciones técnicas de las mismas

El Tribunal de Cuentas denuncia que uno de los contratos adjudicados por la Autoridad Portuaria de A Coruña en 2004 dentro del proyecto del puerto exterior se desarrolló antes de la adjudicación del mismo. Dentro del proceso abierto para enjuiciar presuntas irregularidades contables en materia de contratación en las obras de Langosteira, el órgano fiscalizador establece que, el 26 de febrero de aquel año, el Puerto de A coruña encargó a una empresa la realización del pliego de bases para licitar el proyecto constructivo de las nuevas instalaciones pero lo hizo tres días después de que se aprobase el mismo pliego encargado, por lo que, concluye, "había ejecutado el objeto del contrato antes de la adjudicación".

Entre las diversas irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas, este hace un apartado específico para los contratos de asistencia técnica al mismo adjudicatario en el que relata los casos en relación a esta compañía, que recibió, entre 1997 y 2005, trece contratos que le supusieron unos ingresos de 2,3 millones de euros. Del total, siete se otorgaron por parte del Puerto de manera directa, sin solicitar otras ofertas de otras empresas. Las razones que alegó la administración portuaria en ese momento fueron diversas. En un caso, explica Cuentas, la entidad ya había desarrollado un estudio similar y, en el resto, justificó la utilización de este procedimiento de contratación por "especialización y confidencialidad" y por ser el único que contaba con especialistas "que garantizaban la ejecución del contrato en el plazo y con la calidad requeridos".

Cuentas registra otro concurso que se otorgó por concurso restringido y otro con petición de otras ofertas y dos en los que, en la información que recibieron por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña, no figura el sistema. "Solamente" en dos estos contratos, especifica el informe, se convocó un concurso abierto. Pero el órgano plantea alguna otra posible irregularidad: en cuatro expedientes a esta misma empresa no se formalizó el contrato que es, recuerda, "obligatorio" por las normas generales portuarias en importes superiores a 15.000 euros.

Tampoco está conforme el tribunal con otro contrato fechado el 1 de abril de 2005, el que otorgaba, por 2,5 millones de euros, a la citada compañía, en unión con otras, la dirección de obras de unos trabajos en Langosteira. Cuentas no analiza en este caso la manera de adjudicar, sino la posibilidad de hacerlo por incumplir criterios de la ley de contratos de las administraciones públicas. Estas labores correspondían a la asistencia técnica que había redactado la entidad anteriormente por lo que, dice el informe, se "soslayó" un artículo de la normativa estatal que limita, dice, "concurrir a las licitaciones a las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas de dichos contratos" y, especifica, por poder "restringir" la libre concurrencia o suponer un "trato privilegiado" con respecto a otras empresas que se presentaran al concurso público.

Con respecto a este contrato, además, el tribunal reprocha a Puertos que no pudo verificar si se trató de la oferta "más ventajosa" porque no pudo consultar "el resto de las ofertas presentadas". Y, en otro caso, tampoco fue capaz de verificar el cumplimiento de requisitos de otra adjudicación porque "ya no se conserva la documentación aportada en su día por la licitadora", remitiéndose el Puerto de A Coruña al acta de la mesa de contratación en la que se acordó la admisión de la empresa.

El Tribunal de Cuentas hizo público esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia que en abril abrió un procedimiento de reintegro por alcance por "presuntas irregularidades contables en materia de contratación" tras el informe de fiscalización sobre la gestión de la obra por parte de la Autoridad Portuaria entre los ejercicios 2012 y 2014. Pero es en el informe inicial, de años anteriores, que detonó este proceso en el que el órgano advierte de la existencia de anomalías o actuaciones contrarias a la legislación, entre las que se cuentan las advertidas en los procesos en los que está implicada esta empresa.