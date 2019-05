La estacionalidad del turismo descendió en A Coruña y la comarca de As Mariñas

Repartir las visitas turísticas durante todo el año es uno de los objetivos no solo de A Coruña y su comarca sino también de más zonas. El indicador que marca si se consigue o no esa meta se calcula tomando como base las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre ocupación en diferentes negocios hoteleros y de alojamiento. En A Coruña y la comarca de As Mariñas se redujo el año pasado la diferencia entre las pernoctaciones turísticas de los meses de julio y agosto y el resto del ejercicio. Este enclave cerró el año con un índice de estacionalidad del 26,3%, una cifra menor que la que tiene de media Galicia, que está en el 29,3%, aunque también está en la senda de la reducción de esta brecha

La estacionalidad del turismo bajó durante el año pasado en la comarca de A Coruña y As Mariñas, según recogen los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Esto significa que se reduce la proporción entre las noches que los turistas pasan en los meses de julio y agosto en est enclave y las pernoctaciones durante el resto del año.

El ejercicio pasado, según las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en A Coruña y la comarca de As Mariñas, el indicador estacional bajó al 26,3% y se redujo 2,7 puntos. Este indicador se calcula dividiendo el número de noches en julio y agosto entre el total del año y multiplicando el resultado por cien. El pico más alto de la estacionalidad se dio, en los últimos ocho años, en 2012, con un 33,3%. Desde 2017, la cifra se ha ido reduciendo, de los 32,2% de 2016 al 29% en 2017 y a los 26,3% del ejercicio pasado.

La estacionalidad baja también en el conjunto de Galicia, que ascendió al 29,2%, esto implica una rebaja de 3,5 puntos, en comparación con el ejercicio anterior. En 2017, la bajada fue mucho más acusada, de seis puntos, para quedarse en un 32,7%. Este indicador baja también si se tienen en cuenta solo las noches de los turistas que llegan a la comarca coruñesa y de As Mariñas, aunque no es la cifra más baja de los últimos ocho años. El indicador estacional asciende a un 32,6%, aunque llegó a ser del 32%, en 2014. En el cómputo general de Galicia, sin embargo, durante el año pasado, subió muy poco el indicador estacional teniendo en cuenta solo a los turistas que llegaron de fuera de la Comunidad Autónoma para hacer noche en alguno de sus hoteles.

La subida fue mínima, de 0,1 puntos. Es un indicador que fluctúa muy poco, por lo que está casi estancado en el 38,8%. Para hallar estos datos, el Instituto Galego de Estatística utilizó los datos de las encuestas del INE sobre ocupación hotelera, de ocupación en los campamentos turísticos, también la de los apartamentos turísticos y la de ocupación en los alojamientos de turismo rural.

Reducir la brecha de la estacionalidad es uno de los objetivos tanto de la ciudad como de la comarca, ya que garantiza que los negocios dedicados a la pernoctación de turistas cuenten con flujo durante todo el año y no concentren su actividad durante los meses de verano, sobre todo, julio y agosto.

Nueva cita gastronómica

La asociación Atlántica Gastronómica Profesional ha organizado para los días 2 y 3 de junio una feria sobre turismo gastronómico, que se celebrará en Palexco. El domingo, 2 de junio, habrá un campeonato de parrilla de carne y otro de aeropress cafetera. Se realizarán en la explanada de Palexco y serán abiertas para que todas las personas que quieran puedan asistir como público. Habrá también un campeonato de parrilla de pescado y otro de coctelería, bajo el nombre de Open International Dry Towers. La cita comenzará a las 10.00 con una charla de Iñaki Gaztelumendi, responsable del plan de turismo de la ciudad.