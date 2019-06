Los agentes multaron el año pasado a 122 personas que conducían sin carné

La actividad sancionadora de la Policía Local relacionada con la documentación exigida a los conductores durante los controles realizados en la vía pública se tradujo el año pasado en la imposición de 122 denuncias por carecer del carné de conducir, además de otras 6 por no disponer del permiso de circulación del vehículo. También es notable el volumen de multas presentadas por no haber efectuado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ya que llegaron a 1.042, además de las impuestas por no disponer del seguro del vehículo o no presentarlo a los agentes, que fueron 572.

Los policías municipales denunciaron además a 26 conductores por deficiencias técnicas apreciadas en sus vehículos que infringen la normativa de circulación.