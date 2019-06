"La vivienda eficiente se asemeja más a la tradicional que a la actual"

La Universidade da Coruña entregó ayer sus Premios Sostenibilidad a los trabajos de fin de grado y de máster realizados por sus alumnos. Lucía Uña Canteli, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, quedó en primer lugar en la categoría de máster con su trabajo De la vivienda tradicional a la Passive House, Unidades residenciales en San Vicente de Elviña, en el que aborda la combinación de la eficiencia energética de las nuevas edificaciones con la integración de las mismas en los núcleos tradicionales.

¿Por qué eligió este tema para su trabajo de fin de máster?

En Arquitectura tenemos varios temas para elegir y el de Unidades Residenciales me parecía interesante para investigar, ya que siempre me gustó la modulación de las viviendas. Estudié cómo hacer las viviendas más eficientes energéticamente y algunos profesores me propusieron que avanzara hasta que pudieran considerarse unas Passive House.

¿Cómo definiría lo que es una Passive House ?

Como una vivienda que prácticamente no consume energía, ya que su diseño es muy eficiente. Así, en lugar de tratar de calentar la casa, al estar muy aislada del exterior el calor que posee en el interior se mantiene.

¿Y por qué lo estudia en concreto en San Vicente de Elviña?

El lugar lo elige la Escuela de Arquitectura, pero al tratarse de un núcleo tradicional tiene relación con la Passive House porque la vivienda tradicional siempre ha sido muy eficiente energéticamente y en función de los climas en cada lugar se ha desarrollado de una forma o de otra. La gente piensa a veces en la Passive House como una vivienda moderna, pero en realidad es todo lo contrario, porque se asemeja más a una tradicional que a una actual.

¿Cree entonces que podrían utilizarse técnicas de la arquitectura tradicional para conseguir viviendas eficientes desde el punto de vista de la energía?

Sí, hay que recordar que las viviendas tradicionales están muy bien orientadas y que las ventanas que miraban al norte eran más pequeñas y las del sur más grandes, y tienen unos muros muy gruesos, por lo que comparten ideas con la Passive House, aunque esta introduce los nuevos materiales que antes no existían, pero la idea es la misma.

¿Cómo aplica este modelo de vivienda al núcleo de San Vicente de Elviña?

Lo que hago es crear nuevas unidades residenciales que tienen la misma tipología de las tradicionales porque siguen el urbanismo de la zona, de forma que se integren en ella aunque sean viviendas nuevas, ya que tienen cubiertas a dos aguas y dos alturas, y se combinan con muros que cierran espacios, al igual que sucede en el resto de San Vicente.

¿Podría emplearse su propuesta arquitectónica para cualquier núcleo tradicional gallego?

Sí, porque se integra con el lugar y no lo agrede visualmente.

¿Cree que la arquitectura moderna apuesta por incrementar la eficiencia energética y la integración en el paisaje?

Depende de la vivienda, la arquitectura y del arquitecto. Espero que siga avanzando en cuanto a la eficiencia porque en todos los ámbitos se tiende a ser más eficiente en cuando a la energía, como sucede con los vehículos, que cada vez consumen menos.

¿Están sensibilizados suficientemente los arquitectos sobre esta cuestión?

Depende del arquitecto, porque los hay que dicen que la Passive House es lo que más se va a hacer en el futuro, ya que cada vez hay más gente implicada, mientras que a otros les interesan más otras cuestiones como las estéticas, aunque en general creo que se está avanzando hacia la eficiencia energética.

¿Y los consumidores demandan que sus viviendas sean eficientes?

Yo creo que sí y que cada vez más, porque hace unos años ni siquiera se escuchaba que pudieran construirse viviendas unifamiliares y que fueran eficientes porque son más caras. Es verdad que el precio de construcción se incrementa en torno a un 10%, pero hay que tener en cuenta que al final se le saca rendimiento con el ahorro en energía, por lo que se trata de una inversión.