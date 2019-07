Canciones de amigos en Marineda

Pequeño jaguar de la noche fue la canción elegida por Xoel López para abrir su concierto. Subió al escenario justo después que Pardo para hacer bailar al público en el Marineda Fest, cita que organiza el centro comercial para dar la bienvenida al verano.

Un "boas noites" para empezar y hacer un repaso a su repertorio con temas como Yo solo quería que te quedarás a bailar, A serea e o mariñeiro y Que no, de su etapa como Deluxe. Esta última hizo que muchos nostálgicos elevasen la voz y sus teléfonos móviles para grabar el instante. Xoel López, que interpretó Me cuesta tanto olvidarte de Mecano con Alice Wonder, dedicó el concierto a Jaime Manso, el propietario de Discos Portobello, quien falleció el pasado miércoles. Un recuerdo que provocó el aplauso de todos los presentes debido al papel desarrollado por Manso durante décadas para difundir la música en la ciudad.

Apareció Iván Ferreiro para cantar Tierra a dúo. Un tema que, según ambos, recuerda a las playas coruñesas. El ex de Deluxe cantó también Ojalá, de Silvio Rodríguez, lo que hizo que muchos espectadores se sorprendieron al escuchar esta canción en su voz. Para acabar, una de Juan Luis Guerra. Poco después se hizo Ferreiro con el escenario para dar paso a canciones como Casa y El Bosón de Higgs. No tan conocidas, sin embargo, como M de Los Piratas. Además, el artista gallego prometió a su público "hablar poco y cantar mucho". Y así fue. La explanada exterior de Marineda City, en la que estos días habrá actividades infantiles, se llenó también de food trucks para participar en esta noche festiva.