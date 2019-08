Artesanía de calidad, original y diferente

Productos de artesanía en todas sus vertientes se reúnen por séptimo año en la feria Made in Galicia. Más de 40 puestos y más de 50 marcas que producen su género en toda la comunidad gallega participan en esta edición, en la que se pueden encontrar productos gastronómicos, artículos de decoración, papelería, joyería y moda, entre otros. Los Jardines de Méndez Núñez han albergado desde el día 15 esta feria, cuyas casetas permanecerán abiertas hasta el próximo sábado 31 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas.

Aunque la afluencia ha sido elevada en los primeros días segundo destacan varias de las marcas establecidas en los Cantones, fue el tirón que crea una nueva feria, la que atrajo a muchos coruñeses y visitantes. Los artesanos señalan que se nota la evolución del verano, cuyas semanas potentes en la ciudad ya han terminado, e indican que con el cambio de quincena han disminuido un poco las ventas, aunque resaltan que la llegada de cruceros en los últimos días ha favorecido que la muestra de artesanía tenga más público.

Piezas únicas es lo que uno puede conseguir en Made in Galicia, así lo aseguran desde las casetas, pues son estos artesanos quienes insisten en el valor de lo hecho a mano, tan diferente a aquello fabricado industrialmente.

En los puestos, precios muy variados para artículos diseñados y hechos a mano en Galicia por nuevos emprendedores o pequeñas empresas que ya acumulan años de experiencia; esta feria aglutina lo mejor de la artesanía gallega en diversos sectores.

Sara Sánchez - Empleada de Galloufa

"Lo que más gustan son las piezas que representan a trasnos gallegos"

"Galloufa es una pequeña empresa en la que elaboramos piezas con temática gallega en cemento piedra de fraguado rápido. Tallamos la primera pieza y luego hacemos un molde, a partir del cual vamos creando más artículos, que luego se pintan a mano.Tenemos diversidad de figuras, como la Torre de Hércules, la Catedral de Santiago, hórreos€ Pero lo que más suele gustar son las carapiedras, con las que intentamos representar a los trasnos gallegos. Esta es una feria que nos gusta, que está bien. Los que más compran suelen ser los turistas. Los primeros días si que notamos que viene muchísima más gente, sobre todo porque es la novedad, pero luego ya se estabiliza".

Antón Gutiérrez - Barro&Co

"Emprender no es fácil, hay que tener ganas y fuerza de voluntad"

"Tengo 22 años y hace seis meses que empecé con esta empresa en la que serigrafío camisetas. Mi familia llevaba toda la vida en el mundo textil y decidí dedicarme yo también a ello. Esta es la primera feria Made in Galicia a la que venimos, y me gusta, está muy bien y hay mucha gente. Emprender no es fácil porque hay que tener ganas y sobre todo fuerza de voluntad. Actualmente tenemos sudaderas y camisetas, para niño y adulto, pero esperamos poder ampliar el catálogo. Compramos las camisetas en Ferrol, y las serigrafiamos a mano. Los diseños son propios, y se serigrafía de forma manual para luego planchar sobre las prendas".

"La empresa nació en Argentina hace 15 años y llevamos aquí cinco"

"Nosotros hacemos bolsos y otros artículos en piel, la cual compramos a proveedores españoles. Los bolsos los diseñamos y elaboramos nosotros.Tenemos muchos modelos, y cada año vamos sacando nuevos diseños. La empresa nació en Argentina hace 15 años, pero nos trasladamos a España hace cinco. Llevamos unos tres o cuatro años viniendo, y esta fue nuestra primera feria.Vemos que el turista pasa algún día y la gente de aquí se acerca habitualmente, aunque a nosotros nos suelen comprar más los españoles.Venir a una feria como esta es una inversión; luego hay que ajustar las ventas, por lo que sería más fácil si nos ayudasen desde las administraciones".

Carla García - Miyaya

"La gente no entiende el coste que tiene hacer un producto artesanal"

"Empecé en 2015 con este proyecto, en el que trabajo yo sola y en el que lo hago todo yo. Elaboro piezas artesanales y de diseño en cerámica.Empecé con la colección No plastic, que se compone de envases cotidianos de usar y tirar pero en cerámica, y ha tenido mucho éxito. Este año he estado en Mostrart también, y se nota el cambio de quincena. La gente está muy acostumbrada a lo industrial y no entiende los costes que conlleva elaborar un producto artesano. Estas ferias serían mejores si nos ayudasen a costear todo lo que implica venir aquí. Compensar, compensa, pero con muchísimo esfuerzo, porque son muchos gastos".

"Hay que hacer milagros para que los negocios artesanos funcionen"

"Este un obrador en el que se trabaja con recetas caseras. Tenemos chorizo fresco, curado, salchichón, cecina... y muchos más productos cárnicos. Algunos de ellos se venden a granel, pero otros los envasamos al vacío para que sea más cómodo de transportar y guardar. La marca está presente en mercados semanales en varias ciudades de Galicia, así como también vamos a muchas ferias como esta, e incluso estamos potenciando la venta a diferentes tiendas, como por ejemplo Gadis, que ya distribuye los productos de Suarna en todos sus establecimientos en Lugo. Lleva mucho tiempo crecer y conseguir contactos, que confíen en ti y decidan apostar por tu empresa. Hay que hacer milagros para que negocios pequeños y artesanos como este, funcionen, hay que moverse muchísimo. Veo muy necesario apoyar este tipode empresas en las que se promueve el producto local, porque lo artesano no tiene comparación con lo que se hace de forma industrial. Estamos contentos con Made in Galicia, aunque este año hemos notado una bajada general en las ventas, pero en todas las ferias en general. Pienso que esto se debe principalmente a que el tiempo no ha acompañado, sobre todo este verano, en el que no ha habido muchos turistas, o no tantos como otros años".

Sandra Fierro | Empleada de Armario Madera de Olivo

"Los clientes pueden encontrar artículos de tres a cien euros"

"Dos hermanos crearon esta empresa, con la que empezaron a trabajar madera de castaño, para posteriormente enfocarse en la madera de olivo de la zona de Quiroga, la única área de Galicia donde existe este árbol. Los productos elaborados con estematerialse vendenmuy bien porque es una madera muy dura, en la que además no entran bacterias, una aracterística que es básica y esencial para cocinar. Todoslos artículos están diseñados pensando en la cocina. Las tablas de pan suelen llamar mucho la atención, y las herramientas de cocina son probablemente lo que másse vende junto con las cucharas de miel. Lo mejor de nuestra caseta es que los clientes pueden encontrar artículos desde tres euros hasta cien —una tabla de grandes dimensiones—porlo que están adaptados a todos los gustos y bolsillos. Made in Galicia es una feria que ayuda mucho a darte da a conocer. Luego la gente nos pregunta si tenemos tienda€ y ahora acabamos de lanzar unaweb online a través de la que comprar. Se ven muchos extranjeros por la feria y se nota bastante la afluencia cuando hay cruceros, aunque ahora hay mucha gente de aquí, entre los que tenemos clientes fijos".