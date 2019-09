Récord en ideas para la ciudad

Apasionado del urbanismo y profesional de la arquitectura técnica, Adrián Martínez se ha involucrado con los Orzamentos Participativos. Tanto que desde su puesta en marcha ha presentado 86 propuestas. Algunas ya son una realidad y otras espera que se lleven a cabo para mejorar la ciudad, como la reurbanización de la calle Panaderas. También le preocupa el bienestar de los vecinos y la cultura, de ahí que proponga actualizar los museos científicos y humanizar, con árboles y mobiliario nuevo, algunas calles de la zona, sobre todo en el barrio del Agra

Hay quien pasea por la ciudad y no solo se fija en los pequeños detalles y problemas, sino en cómo mejorarlos. Así es Adrián Martínez. Este arquitecto técnico ha presentado, desde 2017, un total de 86 propuestas en los Orzamentos Participativos, una iniciativa que permite a los vecinos elegir a qué actuaciones destinar parte del presupuesto municipal. "Siempre me gustó mucho el urbanismo y la ciudad. Desde que empezó este proceso de participación, un amigo y yo nos juntamos para hacer una lluvia de ideas", cuenta Martínez.

No se cansa de entrar en la web de A Porta Aberta y aportar medidas que cree que harían de A Coruña un lugar mejor. Asegura que el primer año fue "más rudimentario", pero que el proceso ha ido evolucionando. "Ahora permite añadir más información y meter imágenes", apunta. Por eso en algunas de sus propuestas se pueden ver infografías o fotos que explican al usuario cuál es la actuación a llevar a cabo. "Creo que es más fácil para explicar de lo que estás hablando. Además, la gente se fija mucho en las imágenes", indica.

Algunas de sus ideas ya son una realidad. La primera fue la recuperación de los monumentos de los jardines de Méndez Núñez, que se llevó a cabo el pasado verano. "Son cosas en las que la gente no se fija. Cuántas personas se habrán cansado de pasar por delante de las estatuas cuando se caían a cachos, y ahora piensan que su restauración era importante", señala.

La plantación de árboles en la calle Alcalde Jaime Hervada también tiene su sello. "Además, hay propuestas que quedaron fuera de los Orzamentos Participativos pero que el Concello tuvo en cuenta", expone. Se refiere a obras que no reciben apoyos durante el proceso participativo, pero que cada concejalía estudia para incluir en sus planes. Una de ellas es la de convertir la calle Liaño Flores „en O Ventorrillo„ en un bulevar, una actuación que empezó esta misma semana.

El programa está ahora en fase de votación, y Adrián Martínez espera que alguna de sus ideas salga adelante. Aunque asegura que no podría elegir solo una, sí entiende que es importante la reurbanización de la calle Panaderas. "Mucha gente que no sabe que van a hacer un corredor entre el Papagayo y San Agustín. Por eso es bueno mejorar la calle y la movilidad en este punto. Es una zona en la que no se ha metido mano en muchos años", defiende. El arquitecto técnico también cree que son esenciales las mejoras "en O Parrote y San Andrés" así como actuaciones de barrio. "El Agra es una zona poco intervenida desde su edificación en los años 60", apunta.

Entre las propuestas también destacan la humanización de ciertos espacios y la mejora de la vida cultural. "Los museo científicos, por ejemplo, están un poco anticuados", lamenta.

La única crítica que hace a los Orzamentos Participativos es que hay iniciativas "muy genéricas que se pueden interpretar de muchas formas. Además, a veces son irrealizables", concluye Adrián Martínez.