Lenny Kravitz dará en 2020 un concierto en A Coruña

Lenny Kravitz dará un concierto en A Coruña en 2020. Actuará el 26 de julio en el Coliseum de A Coruña y será la única parada del músico norteamericano en Galicia dentro de su gira Here to love, según publica hoy la web www.livenation.es aunque el Concello de A Coruña no confirma por ahora esta fecha.

Lenny Kravitz estuvo por última vez en España en la primera edición de O Son do Camiño y, con respecto a Galicia, su anterior visita tuvo lugar en 2012, cuando llenó el Coliseum de A Coruña en un memorable concierto que sus seguidores todavía recuerdan.

La preventa de entradas para los conciertos de este tour de Lenny Kravitz comenzará el próximo lunes 28 de octubre a las 10.00 horas en Live Nation. Las entradas estarán disponibles solo dos días después, el miércoles 30 de octubre a las 10.00 horas a través de internet (Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ticketea).