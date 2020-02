"Queremos consolidarnos como referente en formación"

Hace cinco años fue elegido decano de los abogados coruñeses. Hoy aún ve sin terminar parte de las tareas que se planteó realizar al inicio de su mandato. Augusto Pérez-Cepeda, abogado especializado en Derecho Administrativo, se presenta a la reelección al frente de una candidatura que quiere consolidar el Colegio como "referente en materia de formación y estudios jurídicos".

"Quiero culminar el proyecto que inicié. No es tanto no haber dejado de hacer cosas como acabar muchas que no se finalizaron. El Colegio de Abogados se ha convertido en un referente a nivel nacional en materia de formación y estudios jurídicos gracias a colaboraciones, convenios con la Universidad o la Academia Galega de la Jurisprudencia, con más de 50 cursos algún año y jornadas consolidadas con muchos profesionales de fuera, como las de Derecho de Familia", repasa.

Más que avanzar nuevas líneas de actuación, Pérez-Cepeda destaca aspectos de su mandato como la bajada o congelación de cuotas y el alto porcentaje de aprobados de la Escuela de Práctica Jurídica, lo que abre vías de trabajo a "los mejores expedientes". "Todos los días hay que mejorar la digitalización", añade.