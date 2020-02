"Ayer [por la noche del sábado al domingo] me preguntaron mucho el nombre del disco y no solté prenda. Me preguntaron por la fecha de la salida del disco y lo desvelé. Hay gente con resaca en A Coruña que sabe más que la prensa musical", así se sinceraba ayer el guitarrista de Love of Lesbian, Julián Saldarriaga, en Twitter después de haber pinchado en la sala Inn y de haber disfrutado de la ciudad.