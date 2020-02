"El desorden que dejas", primera serie gallega de Netflix

A Coruña acoge este jueves el rodaje de "El desorden que dejas", la primera producción original de Netflix grabada íntegramente en Galicia que cuenta como protagonistas a Inma Cuesta, Tamar Novas y Bárbara Lennie.



Se trata de un thriller de ocho capítulos ambientado en A Coruña y en el entorno rural de Galicia, en el pueblo ficticio de Novariz, producido por Vaca Films y basado en la novela homónima de Carlos Montero, autor que además dirige la adaptación junto a Sílvia Quer y Roger Dual.



Este jueves han rodado escenas de los capítulos 6, 7 y 8 en un edificio de la céntrica Plaza de Pontevedra, elegido por albergar "una típica vivienda coruñesa", con altos techos y pasillos largos, cuyos interiores corresponderán en la serie a un piso situado en la zona de La Marina, explica la productora Emma Lustres.





La creadora dedestaca, en declaraciones a los medios de comunicación, que esta producción goza de "un componente gallego muy importante" que llegará, gracias a, a "más de 190 países" que descubrirán losy otras zonas de Galicia, como laso losEl rodaje, que comenzó en octubre de 2019, finalizará el próximo mes de marzo para suDurante la grabación, la actriz, protagonista de series de éxito como "Arde Madrid" o películas como "Tres bodas de más", ha atendido a los periodistas para desvelar que interpreta a una de las protagonistas, Raquel, una profesora que es destinada a Novariz.En su primer día de trabajo, se enfrenta "a una serie de acontecimientos" al enterarse de que la docente a la que sustituye se había suicidado y decide "ponerse a investigar" un caso lleno de"Yo era una amante de la novela, me la encontré hace tres años en la librería y en cuanto la leí me atrapó el personaje de Raquel", cuenta, que valora el hecho de que le tocase encarnarla como "algo mágico".Además, destaca cómo la historia trata "ely la relación de".Uno de sus retos con este papel es evidente: "¡La andaluza haciendo de gallega!", enfatiza, que confiesa que le ha costado adoptar el acento pero que le encanta interpretar procedencias diferentes.El que juega en casa en esta ocasión, "y con mucho gusto", es. "Galicia tiene algo muy poderoso, muy atractivo que no hay en otros sitios", sostiene el compostelano conocido, entre otros, por su papel de Roque en "Fariña".Ahora se pone en la piel del marido de, Germán, un hombre que intenta abrirse camino como escritor y que, a lo largo de la serie, le tocará anteponerse a "nuevos problemas y conflictos" que en un primer momento el espectador no se espera."En cuanto leí el libro, el personaje que me llamó la atención es el que he tenido la suerte de interpretar", comparte esta casualidad con su compañeraSobre el tirón audiovisual que está teniendo la Comunidad Autónoma, Novas reflexiona que "los lugares que son genuinos con un carácter tan definido interesan cada vez más al espectador".