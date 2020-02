El autor de Franquismo S.A., Antonio Maestre, presentó su libro esta semana en la ciudad. En la maleta se llevó una antología de Sempre en Galiza. "He conocido a la familia de Pepe Miñones. He compartido mesa con comunistas, nacionalistas, soberanistas, sindicalistas y hasta algún periodista. Y me han regalado este libro de Castelao con una preciosa cita para mitigar mi crítica", dijo en redes.