Detenido por robar en el interior de dos coches hace ocho meses

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a un hombre por un delito de robo en el interior de dos vehículos perpetrado entre el 21 y el 22 de junio del año pasado. El individuo, de 45 años, ya había sido detenido antes en más de 30 ocasiones por hechos similares.

Los robos se produjeron en el Paseo de Ronda y en la avenida Peruleiro, ambos con el mismo modus operandi. Los propietarios de los coches los dejaron aparcados el día 21 y a la mañana siguiente se encontraron una ventanilla rota; del interior había desaparecido la documentación del vehículo, algo de dinero y objetos personales. Por estos hechos, el 091 inició una investigación policial a través de las unidades de Policía Judicial y Policía Científica, que finalizó con la identificación del presunto autor de los robos su detención el 12 de febrero.

Para evitar asaltos a la fuerza en el interior de vehículos, la Jefatura Superior de Policía de Galicia recomienda a los propietarios que no dejen el coche aparcado en lugares poco concurridos o con poca iluminación no con objetos de valor y a la vista. También aconseja no dejar efectos o señas que evidencien que sus usuarios están de viaje.