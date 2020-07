Los opositores denuncian la reducción horaria de la Biblioteca de la Diputación

La decisión de la Biblioteca de la Diputación de reducir su horario de apertura con respecto a veranos pasados ha levantado ampollas entre los opositores, que aseguran sentirse "totalmente abandonados" por no tener "dónde estudiar". Reclaman un lugar en el que poder hacerlo "de lunes a sábado, de 09.00 a 21.00 horas" para no tener que quedarse en casa, donde durante la pandemia vieron trastocada su concentración por familiares y vecinos. Los estudiantes critican que las opciones son inexistentes, puesto que los centros cívicos no han abierto y tanto la biblioteca González Garcés como las aulas de estudio de la Universidad cerrarán durante las tardes de agosto. Mientras otros veranos la Diputación ofrecía su biblioteca de 08.30 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 horas de lunes a viernes hasta septiembre, este año el centro solo abrirá por las mañanas -de 08.30 a 14.00 horas-, lo que los estudiantes juzgan "un recorte de un servicio público brutal durante un tercio del año".

La duración de la medida no está clara. En el cartel que el edificio mantiene en su puerta se indica que se trata de una decisión "temporal", aunque en su web la alargan hasta septiembre. Desde el centro explican que se mantendrá hasta ese mes, incluido o no en función de la evolución de la pandemia. El objetivo, según indican fuentes del establecimiento, es "evitar contagios" por el coronavirus, por el que la biblioteca tuvo que mantenerse cerrada hasta mediados del pasado junio.

El centro asegura que ha obrado "como las bibliotecas del Ayuntamiento y la Xunta". Los afectados culpan a la Diputación y a un "cambio de política", y aseguran que la decisión está "totalmente" injustificada. Por ello han creado en redes sociales un hashtag- #ABiblioDaDeputacionNonSePecha- y carteles en los que exigen el fin de los "recortes para los usuarios". "Tenemos que hacer una peregrinación si queremos tener cubierto un lugar donde estudiar todos los días de la semana, pero este año sencillamente no tenemos dónde ir. En otras zonas de la provincia es todavía peor: conocemos opositores de Ferrol que se desplazan a diario hasta nuestra ciudad", lamentan.